Entramos a la cocina de Julián Álvarez y Emilia Ferrero: espacio integrado, muebles torre y una isla

Julián Álvarez y Emilia Ferrero son de las parejas de la selección argentina más consolidadas. A pesar de no haber pasado el casamiento, llevan una convivencia de años y tienen un hijo en común que se volvió el bebé más tierno y observado de todos: Amadeo. Con un bajo perfil y una personalidad tranquila, ambos mantienen la intimidad y la resguardan en la tranquilidad de su hogar. Es por eso que, cuando abren las puertas, se vuelve una oportunidad para sus seguidores de conocer su día a día. La habitación que más llamó la atención fue la cocina, que mantiene una conexión directa con el resto de la casa y fue planificada para su comodidad y la de su chef privada.

Julián Álvarez, Emilia Ferrero y su hijo Amadeo

Así es la cocina de Julián Álvarez y Emilia Ferrero: espacio integrado, muebles torre y una isla

Julián Álvarez y Emilia Ferrero se unieron a varias de las tendencias que eligen los jugadores de fútbol al momento de decorar su casa. Pero también entienden que deben buscar la funcionalidad para ellos y para los que visitar el hogar. Es de público conocimiento que la pareja cuenta con Natali, una chef privada que se convirtió en una presencia clave dentro de la rutina. Con formación en nutrición deportiva y experiencia en la cocina de jugadores de élite, se volvió la "segunda dueña" de una cocina preparada para que ella se encuentre cómoda y el jugador y su novia puedan preparar sus platos favoritos.

Siguiendo con el concepto abierto que se mantiene en la casa, este espacio fusiona un diseño moderno, minimalista y de líneas limpias con algunas claves para la comodidad de las preparaciones. Los ventanales le permiten una conexión con el exterior, y que la luz natural se refleje sobre la paleta de colores neutras. En los únicos momentos donde se ven detalles negros es en la tecnología y en uno de sus muebles torre, también conocidos como las alacenas diseñadas desde el techo hasta el piso maximizando el espacio de guardado sin saturar la vista. Al estar perfectamente empotradas, actúan visualmente como una pared limpia, y se separan el elemento principal

La isla central delimita de manera sutil el área de trabajo de la cocina de las zonas de descanso, sirviendo además como punto de encuentro social y barra de desayuno. Con una mesada similar a la del esquinero, separa objetos como las hornallas del lavaplatos, y genera un espacio aún más grande.

La cocina de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Concepto abierto, luz natural y minimalismo en su máxima expresión: la casa de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

La cocina de Julián Álvarez y Emilia Ferrero dialoga directamente con toda su casa utiliza el concepto abierto como el hilo conductor. Esta corriente se enfoca en eliminar los tabiques, paredes intermedias y puertas para unificar áreas comunes y lograr una vivienda fluida y sumamente integrada . Hay que tener en cuenta de algo: esta tendencia es seguida por varias celebridades quienes, debido a las exigencias de sus trabajos que los obligan a estar fuera del hogar, buscan un espacio en el que se puedan sentir cómodos y que sea funcional y le permita a sus hijos disfrutar con cuidados y protección.

Es por eso que la casa de la pareja en Madrid, España, en una exclusiva y reservada zona residencial a las afueras de la capital española, es el perfecto ejemplo de fluidez espacial, minimalismo en su máxima expresión y neutralidad visual, a través de la falta de colores fuertes. Las habitaciones se conectan con las paredes blancas que reflejan la luz natural que entra por los ventanales. El uso de un piso continuo en tonos beige texturizados actúa como un lienzo unificado, y permite que ellos y sus invitados tengan conversaciones directas sin importar el lugar donde se encuentren; además de que funciona como el espacio para explorar perfecto para Amadeo.

La casa cuenta con un amplio patio trasero, que sigue con el minimalismo al contar con pocos árboles y mucho sector verde para jugar al fútbol y relajarse bajo el sol. De esta misma manera, y como sectores de entretenimiento interior, tienen una habitación que alberga la mesa de pool y otros juegos, manteniendo una atmósfera relajada y dinámica, convirtiéndose en una expresión del minimalismo más arraigado a su centro.

La casa de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

La casa de Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid se liga al concepto abierto y la integración de muebles torre e isla central, poniendo como foco la funcionalidad para ellos y su chef privada, sobre todo en la cocina: el corazón latente de un hogar diseñado por y para el encuentro con el otro. En estas últimas semanas, la familia de tres viajó hacia Estados Unidos, en el contexto del Mundial 2026. Este primer mundial junto a su bebé Amadeo les permitió hacer un viaje familiar y conocer nuevos lugares, para luego regresar al hogar de siempre, donde la privacidad y la calidez minimalista encuentran su máximo equilibrio.

A.E