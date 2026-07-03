Toscana Garfunkel mostró la habitación de su bebé: moisés de mimbre, silla mecedora y un zoológico de amiguris

A través de sus redes sociales, la hija de la reconocida socialité Rossella Della Giovampaola, Toscana Garfunkel, compartió los detalles más dulces del cuarto que preparó para recibir a su primer hijo junto a su marido, el financista inglés Xander Alari-Williams. Con una estética impecable y piezas elegidas con suma delicadeza, la futura mamá transformó el espacio en un rincón acogedor y funcional, demostrando una atención minuciosa en cada elección decorativa para crear un ambiente equilibrado. Este proyecto representó una etapa de gran ilusión personal, donde la búsqueda de la armonía entre el diseño neoyorquino y el confort hogareño fue el eje conductor de todas sus decisiones de interiorismo.

Toscana Garfunkel compartió los detalles del cuarto para recibir a su primer hijo.



Un mobiliario con elegancia atemporal de Toscana Garfunkel



Para el descanso del recién nacido, Toscana Garfunkel optó por un moisés de mimbre de la firma Pottery Barn, una pieza que se destaca por su versatilidad, su estilo orgánico y su innegable elegancia. La elección no resultó casual, ya que este modelo permite un traslado sencillo entre habitaciones, lo cual garantiza la comodidad necesaria tanto para el bebé como para los padres durante los primeros meses. Complementó este sector una cuna de líneas simples de Crate & Barrel, seleccionada por su estilo minimalista y funcional que armoniza a la perfección con la atmósfera serena del ambiente. El mobiliario elegido no solo cumple con estándares estéticos elevados, sino que también priorizó la durabilidad y la practicidad que requiere el equipamiento de un cuarto infantil moderno.

Moises y silla mecedora elegidas por Toscana Garfunkel.



El rincón dedicado a la lactancia y el descanso materno también cuenta con una apuesta firme por la calidad y el confort absoluto. Toscana incorporó una silla mecedora de Crate & Barrel, el modelo "Kiwi", que aporta un toque de calidez inigualable gracias a su textura acogedora y su diseño ergonómico. Este mueble promete convertirse en el escenario fundamental de los momentos más íntimos y especiales durante las noches de desvelo. La presencia de esta silla transforma el rincón en un verdadero refugio de calma, donde la funcionalidad se funde con el diseño para ofrecer un soporte esencial en la rutina diaria de cuidados.

Toscana Garfunkel eligió una cuna de líneas simples.



La magia del refugio del futuro bebe de Toscana Garfunkel



La habitación destila una calidez especial gracias a la incorporación estratégica de elementos realizados a mano y detalles decorativos que imprimieron una personalidad única al entorno. Entre los objetos favoritos de la futura madre figuran una serie de muñecos amigurumis de "Roomié", una colección encantadora que ella describió como un verdadero "zoológico" de peluches lleno de texturas, colores suaves y formas amables. Estos simpáticos personajes no solo decoran las estanterías de manera estética, sino que también cumplen una función práctica muy específica.

Detalles decorativos en el cuarto del primer hijo de Toscana Garfunkel.



El ajuar del bebé refleja el entusiasmo de toda la familia por esta nueva etapa en Nueva York. Entre las adquisiciones más llamativas está un tierno body, una prenda cargada de simbología que celebra, con humor y ternura, la llegada del bebé al entorno neoyorquino. De esta manera, con cada objeto seleccionado, Toscana Garfunkel demostró que priorizó la estética sin descuidar en ningún momento la funcionalidad, creando un refugio donde cada pieza cuenta una historia personal. Un gusto exquisito y una visión coherente, lo cual consolidó el cuarto como un espacio digno de las páginas de cualquier publicación internacional dedicada al diseño de interiores y la arquitectura residencial.