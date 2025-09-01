Al estilo Top Gun, las primeras imágenes de la princesa Leonor en la Academia Aeronáutica

La princesa Leonor comenzó su última etapa de formación militar, antes de heredar el trono de España. La joven pasó por las diferentes academias durante meses, ya que, además de ser reina, cumplirá el rol de Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. En las últimas horas, volvió a Murcia, donde tiene un nuevo hogar, y comenzó con su exigente rutina en el Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, donde le tomaron increíbles fotos al estilo de Top Gun.

La princesa Leonor y las primeras fotos en su nueva etapa militar

La princesa Leonor ingresó, en las últimas horas, como Alférez Alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad fundamental Vuelo, de la LXXVIII Promoción de la AGA. Sus estudios militares se llevarán a cabo en San Javier, Murcia, donde el objetivo más importante es el de poder realizar su primer vuelo en solitario. Durante la mañana del 1 de septiembre, arribó a la Academia General del Aire y del Espacio, donde la Casa Real tomó y compartió las primeras postales.

Según dieron a conocer, la joven hizo su recorrido por las instalaciones, donde visitó la zona de simuladores y se subió, por primera vez, a la cabina de un avión de entrenamiento. Se trata del PC 21 “Pilatus”, el más avanzado con el que el Ejército del Aire y del Espacio forma a sus futuros pilotos y el que deberá pilotear sola al final de sus estudios. Para eso, lleva una exigente rutina de más de 18hs, donde le enseñarán la teoría y la práctica.

Muchos de los seguidores de la Casa Real Española no tardaron en destacar la felicidad de Leonor al encontrarse en la Academia, además de sus looks al mejor estilo Top Gun. En algunas de las postales, se la ve con el uniforme enterizo de entrenamiento verde militar, con la bandera de España en una de las mangas, y su nombre Borbón Ortiz en el pecho. Sin embargo, también lució el uniforme más elegante, de un color azul oscuro. Acompañada de insignia y un gorro militar, la princesa dio sus primeros pasos en el lugar que será su hogar en los próximos meses.

La princesa Leonor se despidió de su familia y amigos en Zarzuela para lanzarse a su próxima aventura en Murcia. De a poco, se va acercando a cumplir con todas las etapas de formación militar, para poder ocupar el trono cuando le corresponda. Durante los próximos 10 meses, llevará su educación para convertirse de alférez alumna hacia teniente, con un conocimiento amplio en importantes maniobras y tácticas, al mejor estilo de Top Gun.

