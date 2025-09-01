Julieta Ortega renovó su cocina y mostró el antes y el después: diseño moderno y lleno de estilo

Julieta Ortega renovó su cocina y mostró el antes y el después, dejando ver una transformación marcada por el diseño moderno y lleno de estilo. Con una estética cuidada y detalles funcionales, la actriz compartió imágenes que revelan parte del proceso de cambio en uno de los espacios más importantes de su hogar.

Julieta Ortega mostró el antes y después de su cocina tras renovarla

Julieta Ortega renovó el estilo de parte de su hogar, apostando por un diseño moderno y lleno de estilo que se refleja en cada rincón de la cocina. La reforma, pensada para combinar practicidad y estética, fue presentada por la actriz en sus redes sociales con un video que sorprendió a todos sus seguidores.

En las últimas horas, la artista, conocida por su estilo personal y su gusto por los detalles, decidió revitalizar una zona de su casa, apostando por una estética moderna, funcional y con toques de diseño que reflejan su personalidad. Los cambios empezaron por la mesada, donde eligió el modelo Alps White Mate, una superficie en tono blanco con vetas en negro y gris que aporta elegancia y luminosidad al ambiente.

El diseño de líneas limpias y acabado en tono mate se integró con naturalidad en la cocina de estilo contemporáneo de Julieta Ortega, convirtiéndose en una opción que se destaca sobre el resto. En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram se puede ver el contraste entre el antes y el después. La cocina original presentaba un diseño más tradicional. En cambio, el nuevo espacio se destaca por su estética minimalista, donde predominan los tonos claros.

Por su parte, la mesada que eligió combinó a la perfección con el resto de los muebles del ambiente, contribuyendo a una imagen limpia y bien organizada. Las alacenas superiores cuentan con puertas de vidrio, permitiendo ver el interior sin necesidad de abrirlas. En la misma línea, se destaca un sector especial para colgar tazas, siguiendo la misma línea estética. Este detalle suma un toque moderno, contrastando con los electrodomésticos en color plateado.

“Hace mucho quería cambiar la mesada de mi cocina y elegí el modelo Alps White Mate, de la marca Italstone. Es una piedra sintetizada ultracompacta de origen italiano. Soporta el calor extremo, golpes fuertes, no se raya y es fácil de limpiar”, escribió Julieta Ortega en su cuenta de Instagram donde mostró los detalles de su nueva elección.

Julieta Ortega renovó su cocina y mostró el antes y el después con una propuesta que combina diseño moderno y lleno de estilo. La transformación, compartida en sus redes sociales, refleja una elección estética clara, con materiales y detalles que acompañan la funcionalidad del espacio. Sin grandes declaraciones, la actriz dejó ver un cambio que se integra con naturalidad a su entorno cotidiano.

