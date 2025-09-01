L-Gante sembró misterio sobre el supuesto incendio en su casa

El tercer fin de semana de agosto, la extravagante mansión de L-Gante sufrió un supuesto incendio que arrasó con los dos pisos. La noticia rápidamente se propagó por los medios de comunicación, aunque, hasta el momento no se tenía certezas de lo que había sido el desencadenante de tamaña tragedia.

Ahora, el músico brindó detalles de lo que pasó, aunque sus declaraciones dejaron más dudas que certezas.

L-Gante en la mesa de Almorzando con Juana | Twitter

L-Gante habló del incendio en su mansión de Canning

El pasado domingo 24, la casa de fin de semana de L-Gante fue arrasada por un presunto incendio. Afortunadamente, ni el músico ni sus colaboradores se encontraban en la mansión, por lo que no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales, sino que las pérdidas fueron materiales valuadas en millones de dólares.

Entrevistado por el programa de espectáculos Infama (América), el compositor hizo referencia a lo sucedido y contó cómo fue que se enteró de la devastadora noticia. "Algo se quemó y al pasar tanto tiempo que nadie entraba en la casa, no sé cuánto tiempo habrá durado esta escena, cuando llegué estaba todo lleno de ceniza. Las habitaciones, el piso de arriba, el de abajo, por completo", dijo.

Al parecer y, por obra del destino, las llamas no escalaron y, pese a que gran parte de la lujosa vivienda se quemó, el incidente no pasó a mayores. Ante este panorama, el intérprete se mostró optimista al respecto y señaló: "Hay que ponerle onda y empezar desde cero en lo que es el hogar".

Una de las cualidades que se destacan de L-Gante es su capacidad para salir fortalecido ante las adversidades. Es por ello que ante la catástrofe, surgió el arte y utilizó ese caótico escenario como parte de su próximo videoclip con un tinte “sad” (triste). “Quedó una escena llena de ceniza y en blanco y negro, algo que va a servir para una canción que tengo", aseguró resiliente.

Respecto a si considera que este hecho pudo tratarse de un posible atentado hacia su propiedad -y obvio su persona-, el mentor del estilo RKT no descartó ninguna hipótesis. "Todo puede ser. Es inexplicable lo que pasó. Aunque me lo hayan explicado mil veces, de maneras diferentes, yo todavía no entendí qué pasó", exclamó.

La periodista Laura Ufal había señalado el día en el que ocurrieron los hechos que este episodio representa un verdadero misterio debido a la magnitud de los hechos y a que el fuego no escaló. “El tema es que no hay fuego, pero llegó y estaba todo destruido. Nadie entiende nada. Había humo, estaba todo negro, dos pisos destrozados. ¿Bomba o brujería?", deslizó la panelista de espectáculos.

L-Gante, creador del estilo RKT | Instagram

Una vez más, L-Gante vuelve a estar en el foco mediático debido a su extravagante estilo de vida y a los graves incidentes que lo rodean, convirtiendo al joven artista en una de las figuras más controversiales y polémicas del ambiente.

NB