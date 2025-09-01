El costoso accesorio que lució la princesa Amalia en la Fórmula 1: cuánto cuesta

Las royals disfrutan de increíbles lujos en joyería y fashionismo, volviéndose foco de atención de los expertos en la moda. La princesa Amalia no se aleja de este círculo, y es una de las más observadas al ser la heredera al trono de Países Bajos. Tras sus vacaciones de verano familiares, donde se alejó de la mediatización y las cámaras, volvió al ojo público, demostrando su amor por la elegancia y las joyas de lujo. Para la ocasión, no dudó en optar por un increíble reloj de mano que generó la envidia de los fanáticos.

Princesa Amalia y Máxima Zorreguieta en el GP de Países Bajos / Créditos: @eo_blauwbloed

El lujoso reloj de la princesa Amalia de más de 27 mil dólares

Tras semanas de vacaciones familiares, alejados de los medios de comunicación y la mirada pública, Máxima Zorreguieta, sus hijas y su esposo, el rey Guillermo volvieron a aparecer en el Gran Premio de Países Bajos. Como en los últimos años, el país es uno de los circuitos de la Fórmula 1 y el lugar de nacimiento del triple campeón del mundo, Max Verstappen. Debido a la importancia del evento, la Familia Real volvió a aparecer frente a las cámaras, y la princesa Amalia demostró sus talentos fashionistas, como heredera del trono.

La familia real en el GP de Países Bajos

La joven es una de las más observadas por los medios de comunicación y usuarios en redes sociales, debido a su importancia en el futuro de Países Bajos y a cómo lleva una moda conectada con la naturaleza y llamativa, sin perder su estilo personal y juvenil. De esta manera, como su mamá, elige algunas marcas de lujo que acompañan a la familia desde siempre. Para el Gran Premio, decidió lucir un exclusivo reloj Cartier que cerró el look y generó envidia.

Mientras que optó por un look de colores terrenales y abrigado, Amalia fue por una joyería delicada de oro, para continuar con la misma gama de colores. Fue así que llamó la atención el modelo Panthère, uno de los iconos históricos de Cartier. El mismo es de tamaño pequeño y elegante, con movimiento de cuarzo, y un valor de 23.600 euros, es decir más de 27 mil dólares. La caja y brazalete son de oro amarillo, y cuenta con agujas de acero azulado en forma de espada.

El exclusivo reloj de la princesa Amalia

Princesa Amalia en el GP de Países Bajos / Créditos: @eo_blauwbloed

Los expertos fashionistas no tardaron en destacar esta elección de la princesa Amalia, por la importancia de la marca dentro de la familia real y el ícono de la joya dentro de la historia de Cartier. Máxima Zorreguieta comparte con su hija su amor por la maison francesa de lujo, ya que en ocasiones anteriores también optó por lucirla como accesorio en diversos looks. Con el exclusivo reloj, la heredera al trono demostró su pasión por la elegancia, y su capacidad para elegir prendas fashionistas.

A.E