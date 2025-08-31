La nueva vida de Nancy Anka, la “chancle” de Grande, Pá: el giro en su carrera, su camino espiritual y la conexión con un famoso cantante

Nancy Anka alcanzó la fama masiva a comienzos de los años 90 gracias a Grande, Pá!, la ficción de Telefe que se convirtió en un fenómeno televisivo. Su papel como Jose, la hija mayor de Arturo Puig, la transformó en una de las jóvenes más reconocidas de la pantalla chica. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió correrse de los grandes focos mediáticos y construir un camino más personal dentro del arte.

Hoy, a sus 54 años, transita una etapa de plenitud profesional y espiritual. Su presente está marcado por proyectos independientes y la búsqueda de un contacto más directo con el público. Así nació Íntimo, un espectáculo musical en el que combina temas de rock nacional y folklore con relatos de su vida. La propuesta tendrá su estreno a fines de agosto en el Teatro El Cubo y luego iniciará una gira por distintas ciudades del país. La idea es que cada canción funcione como puente emocional entre artista y espectadores, despertando recuerdos y sensaciones compartidas.

Lejos del frenesí televisivo que caracterizó los años 90, Anka encontró en la música y el teatro un espacio de mayor libertad creativa. Pero su transformación no se limita al plano profesional. Desde hace más de dos décadas incorporó el budismo como práctica cotidiana, lo que le permitió atravesar con serenidad momentos complejos de su vida personal. Esa filosofía le enseñó a sostenerse frente a las dificultades, a priorizar la fortaleza interior sobre la búsqueda de reconocimiento externo y a valorar los vínculos afectivos sin dejar de lado su vocación artística.

Su forma de entender la profesión también cambió: ya no se trata de perseguir la fama o el éxito inmediato, sino de asumir el arte como un modo de vida desde su pasión. Así logró sostener una trayectoria coherente y fiel a sí misma, incluso en un medio que suele estar marcado por la volatilidad.

En paralelo, en los últimos años surgió un vínculo inesperado con su primo, el legendario cantante Paul Anka. Durante mucho tiempo sus caminos parecieron distantes, pero recientemente comenzaron a acercarse gracias a un encuentro mediado por colegas en común. Desde entonces, mantienen un contacto que promete profundizarse, lo que abrió una nueva dimensión en su historia personal.

Tres décadas después de haber conquistado a millones de televidentes como la hija mayor de Grande, Pá!, Nancy Anka sigue construyendo su recorrido con pasión. Encontró en la música, el teatro y la espiritualidad las bases para una vida artística auténtica, guiada por la búsqueda de conexión real y su vocación.





