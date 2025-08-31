La primera foto del bebé de Alejandra Maglietti: "Les quiero presentar a Manu"

El amor y la ternura invaden, desde hace tres semanas, el hogar de Alejandra Maglietti tras la llegada de su hijo Manuel. “Les quiero presentar a Manu”, escribió orgullosa la panelista de Bendita en su cuenta personal de Instagram mientras desplegó un carrusel de fotografías en las que el recién nacido se robó por completo el protagonismo.

A diferencia de otras famosas, la mediática abogada decidió mostrar por completo el rostro del niño junto a una tierna dedicatoria: “Todavía estoy soñando”.

Alejandra Maglietti junto a Manu | Instagram

Alejandra Maglietti, una mamá primeriza maravillada con su hijo Manu

A sus 38 años, Alejandra Maglietti se convirtió en madre por primera vez. Pese a no haber tenido un embarazo color de rosas producto de las persistentes náuseas, mareos y cansancio físico, la histórica compañera de programa de Beto Casella presumió con sumo orgullo las primeras fotografías públicas del niño que mañana cumple tres semanas de vida.

En este contexto, explicó los motivos que la llevaron a desconectarse del mundo virtual: “Estos días fueron de adaptación, de conocernos, de abrazar una ola de amor y de emociones que jamás había sentido”, comenzó diciendo en la famosa aplicación de la camarita. “Por eso me tomé un tiempo fuera de las redes y de todo lo que me rodea: necesitaba estar al 100% para él y nada más. Y qué decirles… es lo más lindo que viví en mi vida”.

La panelista de "Bendita" presentó oficialmente a su hijo | Instagram

La llegada de Manu a la pareja de Alejandra y Juan Manuel - un abogado dedicado a la industria de los envases y que se mantiene alejado de los medios de comunicación - les abrió las puertas a un mundo desconocido para ambos: "Con su papá estamos todavía hipnotizados, mirándolo sin parar, descubriendo cada gesto y cada sonrisa”. “Bienvenido Manuel, sos nuestro regalo más hermoso", celebró llena de vitalidad por este nuevo capítulo en su vida.

La jurista dio a luz a su primogénito a través de una cesárea programada el lunes 11 de agosto, donde el niño pesó 4,200 kilos. Afortunadamente, ambos estuvieron buen estado de salud en todo momento, explicó el conductor de Canal 9 tras anunciar la grata noticia.

Alejandra Maglietti junto a su primer hijo | Instagram

Por su parte, Alejandra Maglietti cerró el tercer post con un mensaje de agradecimiento a sus millones de seguidores: "Gracias por todos los mensajes de amor y cuidado, y también por quienes nos acompañan en este proceso especial. Me siento profundamente agradecido y feliz".

