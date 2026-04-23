Florencia Raggi mostró las consecuencias del accidente que sufrió: "Todo para proteger el teléfono"

Florencia Raggi, conocida por mantener un perfil auténtico y cercano en sus redes sociales donde suele compartir momentos de su vida cotidiana, proyectos laborales y reflexiones personales, sorprendió en esta oportunidad a sus seguidores al contar un doloroso episodio que vivió en las últimas horas mientras caminaba por una plaza.

El inesperado accidente de Florencia Raggi: un tropiezo en la plaza y el instinto de salvar su teléfono

A través de sus historias de Instagram, Florencia Raggi mostró las consecuencias físicas directas de un tropiezo inesperado. Según reveló la propia actriz en una foto que subió a su cuenta , el incidente ocurrió durante un paseo rutinario. "Derechito al piso, hoy, en medio de un placita había un escalón", detalló en el texto que acompañó la imagen. No ver el desnivel provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. En la imagen subida a sus redes, se pueden observar claramente las piernas de la actriz cruzadas, señalando con unas flechas celestes los lugares exactos donde sufrió el impacto.

Florencia Raggi.

Las consecuencias de la caída no pasaron desapercibidas en absoluto. Florencia Raggi mostró una dolorosa herida sangrante en su rodilla izquierda, a la que describió, con un poco de resignación como una "frutilla", y una marca roja en su pierna derecha, que identificó como un "moretón". Pero lo que más llamó la atención y generó rápida empatía entre sus seguidores fue el motivo por el cual no logró amortiguar el golpe adecuadamente. En un intento desesperado, la modelo priorizó salvar su celular.

El lamento de Florencia Raggi y un celular roto: la irónica confesión tras el accidente

"Todo, para proteger el teléfono", confesó con un marcado dejo de ironía en la misma publicación. Lamentablemente, la caída y el dolor fueron completamente en vano, ya que la historia tuvo un final doblemente amargo. En su relato, Raggi terminó revelando que su celular tuvo un final poco feliz tras la caída: "igual se quebró".

Florencia Raggi mostró las heridas luego de tropezarse en una plaza.

Afortunadamente, el accidente de la actriz no pasó a mayores y quedó en un tremendo susto y unas heridas superficiales que sanarán con el correr de los próximos días. Un final accidentado que le costó caro a nivel tecnológico, en medio de esa traicionera "placita". Sin embargo, Florencia Raggi decidió tomarse el episodio con humor y compartirlo con su comunidad, demostrando una vez más su innegable espontaneidad.