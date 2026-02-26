Florencia Raggi y Nicolás Repetto despidieron a su hija Renata

Nicolás Repetto y Florencia Raggi recibieron una nueva visita de su hija Renata, quien desde 2022 está instalada en Madrid, donde se abrió camino propio como artista, lejos de su apellido. La familia se reunió en Punta del Este y las postales del encuentro fueron compartidas en sus redes sociales.

Cómo es la vida de Renata, la hija artista de Nicolás Repetto y Florencia Raggi

Renata estudió diseño gráfico y, en paralelo, comenzó a trabajar en su proyecto musical, logrando en el mismo año de su partida a España, 2022, el lanzamiento de su primer EP, compuesto por cuatro canciones que marcaron el inicio formal de su carrera como cantante.

Hoy, la hija de Repetto y Raggi divide su tiempo entre la creación musical, el desarrollo visual de sus propios contenidos y presentaciones íntimas.

“Mi negra bella, mi negra amada, ya te estás volviendo pa’ España y ya te extraño”, escribió Florencia frente a un nuevo adiós. Pese a la distancia, la familia mantiene una relación muy cercana. Y es que Nicolás y Florencia viajan con frecuencia para visitar a su hija, y ella también aprovecha cada regreso para compartir tiempo en familia.