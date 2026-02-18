Así es Renata, la hija de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: radicada en España, cantante y fanática del arte

Lejos de los flashes y del perfil mediático que durante años rodeó a su familia, Renata, la hija de Nicolás Repetto y Florencia Raggi, eligió una vida marcada por la búsqueda personal y la independencia. Desde hace tres años reside en Europa, donde apostó por desarrollar su vocación artística con bajo perfil y convicción.

Renata Repetto

Radicada en Madrid, Renata se volcó de lleno a la música y al arte visual, combinando sensibilidad estética, formación y una identidad que se aleja conscientemente de las etiquetas. Su crecimiento ha sido auténtico y sostenido, tanto en lo creativo como en su vínculo con una comunidad digital que sigue de cerca cada paso.

La decisión de Renata que cambió la historia familiar

La decisión de mudarse a España no fue improvisada. Renata llegó en 2022 con una idea clara: empezar de cero. Estudió diseño gráfico y, en paralelo, comenzó a trabajar seriamente en su proyecto musical, que ese mismo año tomó forma con el lanzamiento de su primer EP, compuesto por cuatro canciones que marcaron el inicio formal de su carrera como cantante.

Desde entonces, la hija de Nicolás Repetto y Florencia Raggi divide su tiempo entre la creación musical, el desarrollo visual de sus propios contenidos y presentaciones íntimas, donde el arte aparece como un todo integrado. Quienes la siguen en redes destacan su estética cuidada, su sensibilidad artística y un perfil auténtico, alejado de la exposición tradicional. Vivir fuera del país le permitió, según expresó en otras oportunidades, no ser presentada como “la hija de…”, sino simplemente como ella misma.

El nuevo adiós de Renata

Recién en las últimas horas, el foco volvió a posarse sobre Renata a partir de un gesto cargado de emoción de su madre. Y es que Florencia Raggi compartió un mensaje de despedida en redes sociales que no pasó inadvertido: “Mi negra bella, mi negra amada, ya te estás volviendo pa’ España y ya te extraño”, escribió.

Renata Repetto y Florencia Raggi

Las imágenes que circularon previamente, con Renata junto a sus padres en Punta del Este, confirmaron que el reencuentro fue reciente y que, pese a la distancia, la familia mantiene una relación muy cercana. Nicolás Repetto y Florencia Raggi viajan con frecuencia para visitarla, y ella también aprovecha cada regreso para compartir tiempo en familia.