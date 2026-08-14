Por qué Florencia Raggi usa un apellido que no es el suyo y qué otros famosos hicieron lo mismo

Florencia Raggi construyó una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo y la moda bajo un nombre que no coincide con el que figura en su documento. La actriz nació como María Florencia Marinovich el 29 de octubre de 1972 en Buenos Aires y comenzó su carrera como modelo cuando todavía era adolescente.

Florencia Raggi

Su llegada al medio se produjo de la mano del representante Ricardo Piñeiro y, en pocos años, se convirtió en una de las modelos destacadas de Argentina y la región. Sin embargo, detrás del nombre con el que alcanzó reconocimiento existe una historia familiar: Raggi es el apellido de su madre, la actriz y directora teatral Nilda Raggi.

Los famosos argentinos que también eligieron un nombre artístico

Florencia Raggi no fue la única figura argentina que decidió utilizar un nombre diferente al que aparece en sus documentos. A lo largo de la historia del espectáculo, distintas personalidades adoptaron nombres artísticos para desarrollar sus carreras y convertirse en figuras reconocidas por el público.

Moria Casán

Entre los casos más conocidos se encuentra Mirtha Legrand, cuyo nombre real es Rosa María Martínez Suárez. También Ana María Casanova se hizo famosa como Moria Casán. La lista continúa con Stella Maris Coustarot, conocida públicamente como Teté Coustarot; Adrián Schwartz Kirzner, quien adoptó el nombre de Adrián Suar; y Cecilia Rotenberg, reconocida en el ambiente artístico como Cecilia Roth.

De Lady Gaga a Jennifer Aniston: otros famosos que cambiaron su nombre

El uso de nombres artísticos también es habitual entre las figuras internacionales. Lady Gaga, por ejemplo, nació como Stefani Joanne Angelina Germanotta y eligió el nombre con el que posteriormente alcanzó reconocimiento mundial. Peter Gene Hernandez, en tanto, se convirtió en Bruno Mars.

Bruno Mars

Otro caso conocido es el de Jennifer Aniston, cuyo nombre completo de nacimiento es Jennifer Linn Anastassakis. La actriz adoptó el apellido Aniston para desarrollar su carrera en Hollywood, mientras que Ella Yelich-O'Connor es conocida mundialmente como Lorde. Sin embargo, a diferencia de estos casos, el nombre elegido por Florencia Raggi mantiene un vínculo directo con su familia, algo que le da un significado especial a su legado artístico.