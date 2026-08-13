Las vacaciones de Florencia Raggi y Nicolás Repetto en Europa: reencuentro con su hija, mar y postales mediterráneas

Nicolás Repetto y Florencia Raggi disfrutaron de unas vacaciones inolvidables en Menorca, una de las joyas del Mediterráneo y uno de los destinos más encantadores de España. Además, el destino tuvo un objetivo importante, el reencuentro con su hija Renata, quien vive en Europa. La actriz fue quien compartió con sus seguidores de Instagram una serie de instantáneas de los momentos especiales.

Nicolás, Florencia Raggi y su hija Renatta de paseo por España

Nicolás Repetto y Florencia Raggi vivieron unos días de descanso soñados, donde cada paseo y experiencia quedaba inmortalizada a través del lente y la sensibilidad de Florencia. Uno de los escenarios más destacados fue la pintoresca ciudad de Maó, capital de la isla, conocida por sus calles empedradas y fachadas coloridas que transmiten la autenticidad y el encanto mediterráneo.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto en España//Instagram

En varias de sus publicaciones, la actriz posó con un look casual y fresco: sombrero de paja, gafas de sol, musculosa blanca, short de jean y zapatillas, reflejando una actitud despreocupada y alegre que contagió a sus seguidores. La artista llamó la atención especialmente en una fotografía donde aparece al lado de un cartel en catalán que dice: “Maó no tolera la violencia machista”.

Florencia Raggi en España//Instagram

Nicolás también formó parte de esta exploración urbana, caminando con su inconfundible estilo sencillo pero elegante. En las imágenes se lo ve cruzando pasos de peatones y rodeado de edificios pintados con tonos cálidos que aportan calidez a la postal. La pareja no dejó de compartir su complicidad en cada fotografía: risas espontáneas, miradas cómplices y gestos naturales que reflejan la fortaleza de su vínculo y el disfrute pleno de su entorno.

Nicolás Repetto en España//Instagram

El viaje cobró un significado aún más especial, ya que el conductor y la actriz tuvieron la oportunidad de reencontrarse con su hija Renata Repetto, quien vive actualmente en España. Los tres compartieron días llenos de paseos por paisajes idílicos y momentos sinceros, disfrutando no solo de la belleza de la isla sino de la magia de la convivencia en familia. En sus redes sociales, la actriz expresó con emoción: “Gracias Vida, por sentir así, por cada emoción. Por volver a mí”, acompañando estas palabras con imágenes cargadas de luz y felicidad.

El reencuentro de Florencia Raggi y Renata Repetto en España//Instagram

Florencia Raggi y Nicolás Repetto navegaron por el mediterráneo

Pero Menorca no solo les regaló momentos urbanos, sino también instantes de conexión con el mar. En una de las fotografías que compartió Florencia Raggi, se la puede ver abrazada a Nicolás Repetto sobre una embarcación. La escena romántica muestra a la pareja rodeados del azul profundo del mediterráneo y los reflejos dorados del sol en sus rostros. La costa montañosa y cubierta de vegetación se difumina en el horizonte, completando el cuadro de un paisaje de ensueño.

Florencia Raggi y Nicolás Repetto//Instagram

Un momento de tranquilidad y belleza se capturó en una serie de tomas recientes, donde se puede ver al conductor de pie sobre una embarcación, sonriendo con su remera blanca mientras contempla el impresionante atardecer europeo. Por otro lado, la artista también fue capturada disfrutando del paseo en la misma embarcación, con sus rulos al viento y el sol europeo iluminando su rostro.

Este viaje a Menorca no solo fue un escape vacacional, sino un reencuentro con la familia y una oportunidad para valorar la belleza de la vida sencilla y la importancia de los momentos compartidos. Sin dudas, Nicolás Repetto y Florencia Raggi con este viaje escribieron un capítulo más de su historia de amor.