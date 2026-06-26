Las fotos de Débora Bello y su hija Nina en Grecia: "Entre ruinas, atardeceres y conversaciones"

Débora Bello disfrutó de unas vacaciones inolvidables en Europa junto a su hija Nina, quien ya transita su adolescencia. Instaladas en Miami, donde viven actualmente, madre e hija aprovecharon esta escapada para visitar uno de los destinos más emblemáticos del mundo: Atenas. Este viaje fue una oportunidad especial para fortalecer su vínculo fuera de la rutina cotidiana de los Estados Unidos. Las postales que compartió la ex modelo muestran la alegría de este encuentro, donde la historia y el presente se fusionaron en un entorno único.



Débora Bello y su hija Nina en Atenas.

Débora Bello y Nina: Un recorrido por la cuna de la civilización



En su Instagram, Débora documentó su paso por la imponente Acrópolis de Atenas. La ex modelo expresó su admiración por templos que permanecen en pie desde hace más de dos mil años y reflexionó sobre la vigencia de la mitología griega.

Para ella, la experiencia cobró un sentido más profundo al compartirla con Nina. Entre ruinas milenarias y atardeceres griegos, Débora Bello valoró especialmente las conversaciones sinceras que fortalecen su relación con su hija.



El estilo "matchy matchy" de Débora y Nina.

Durante su visita, ambas llamaron la atención por sus looks coordinados, una tendencia conocida como "matchy matchy". Madre e hija eligieron vestidos veraniegos en color blanco que combinaron perfectamente con el entorno histórico y la luz dorada del atardecer.

Débora Bello con look total white.



Esta elección de vestuario resaltó la complicidad entre ellas mientras recorrían el sitio arqueológico. Más allá de la moda, los looks reflejaron la sintonía que mantienen en esta etapa de crecimiento de Nina, combinando elegancia y comodidad para disfrutar del paseo bajo el cielo de Atenas

Nina vestida de blanco como su mamá.



Reflexiones sobre la femineidad



En el texto que acompaña las imágenes posteadas, Débora analizó a las diosas griegas como símbolos de fuerzas humanas. Mencionó a Atenea, representante de la sabiduría y la estrategia, y a Perséfone, vinculada a la capacidad de renacer tras cada invierno.

La ex modelo propuso que estas figuras siguen presentes en la actualidad y que solo debemos aprender a reconocerlas. Para cerrar, invitó a sus seguidores a participar con la pregunta: "¿Con cuál te identificás vos?". La publicación recibió rápidamente una gran cantidad de comentarios positivos celebrando este viaje compartido.

La visita a Grecia marcó un capítulo especial en la vida de Débora Bello y Nina, donde la historia, el paisaje y la complicidad familiar fueron las grandes protagonistas de esta aventura europea.