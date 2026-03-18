La nueva vida de Débora Bello, la ex esposa de Diego Torres: negocios, meditación y yoga, lejos de Argentina

Después de una relación de casi dos décadas con Diego Torres, Débora Bello decidió dar un giro profundo y silencioso a su vida. Instalada en Miami junto a su hija Nina, la exmodelo se corrió del circuito mediático argentino y construyó una rutina mucho más enfocada en el bienestar, la maternidad y un nuevo camino profesional. Lejos de la exposición constante, hoy apuesta a una vida más ordenada, donde el eje ya no está en la visibilidad sino en el equilibrio personal.

Débora Bello y su nueva faceta empresarial en Miami

El cambio también se refleja en su presente laboral, Débora Bello ya no se define como modelo, la profesión que la acompañó desde muy chica, sino como “empresaria de inversión en bienes raíces”, tal como figura en su biografía de Instagram. En ese nuevo rol, se mueve activamente en el mercado inmobiliario de Miami, donde promociona oportunidades de inversión, comparte información clave del sector y ofrece asesoramiento a potenciales clientes. Incluso, en sus publicaciones invita directamente a quienes tienen propiedades a contactarla para venderlas o alquilarlas, consolidando así un perfil más comercial y estratégico.

Entre el yoga y su hija, una vida enfocada en el bienestar. Fotos: @bellodeb

Pero si hay algo que define esta nueva etapa es su vínculo con el bienestar. El yoga, la meditación y el entrenamiento físico forman parte central de su día a día, no solo como práctica sino como filosofía. En sus redes comparte rutinas, momentos de introspección y reflexiones que evidencian un proceso más profundo, donde lo espiritual gana protagonismo. Esa transformación no solo se percibe en lo que muestra, sino también en los proyectos que decide impulsar.

Débora Bello y un giro hacia el bienestar y la introspección

En ese camino aparece JUNTAS, el podcast que lanzó a fines de 2025 junto a Mary Gamarra. Se trata de un espacio centrado en historias de reinvención, acompañamiento y superación personal, con foco en relatos reales de mujeres que atravesaron momentos difíciles y lograron reconstruirse. Disponible en formato audiovisual, el proyecto suma una nueva capa a su perfil actual y refuerza su interés por generar contenido con un costado más humano y reflexivo.

En esa misma línea, uno de sus últimos posteos dejó entrever una mirada más íntima sobre su presente. “No se trata de quién es bueno en tu cara, sino quién es leal a tus espaldas”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusión. La reflexión, centrada en la lealtad, los valores y los códigos, pareció funcionar como una declaración de principios. “Los códigos no se negocian, se tienen o no”, agregó, dejando en claro una postura firme frente a los vínculos.

Lejos de Argentina, pero conectada con un proceso interno evidente, Débora Bello parece haber encontrado un nuevo eje. Su vida hoy combina negocios, bienestar, comunicación y maternidad en un entorno que eligió y que sostiene desde otro lugar. Ya no desde el rol que la acompañó durante años, sino desde una identidad propia que se redefine con cada paso.