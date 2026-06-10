Luego de su separación tras casi 20 años con Diego Torres, Débora Bello no sólo se mantuvo instalada en Miami junto a Nina, la hija de 11 años que tuvo con el músico, sino que apostó a un nuevo rumbo profesional.

Y es que la exmodelo, abocada a la maternidad y siempre enfocada, ahora más que nunca, al mundo del bienestar, se presenta como “empresaria de inversión en bienes raíces”, tal como figura en su biografía de Instagram.

Así está hoy Nina, la hija de Débora Bello y Diego Torres que vive en Miami

A sus 11años, Nina se mostró feliz junto a su mamá

“Modo vacaciones on”, escribió recientemente Bello en su perfil de Instagram junto a imágenes que la muestran espléndida y en bikini durante un paseo en yate. Además de impactar con su escultural figura, la exmodelo posó radiante con Nina.

Nuevos rumbos. La exmodelo ahora se presenta como “empresaria de inversión en bienes raíces”.

Mientras se mueve en el mercado inmobiliario de Miami, Débora promociona oportunidades de inversión y ofrece asesoramiento a futuros clientes.

Espléndida. Así luce Bello, quien practica yoga, meditación y siente pasión por el mundo del bienestar.

“A veces la vida te desarma, pero sólo para que te rearmes mejor. Hoy miro atrás y pienso en todo lo que creí que no iba a poder, y sin embargo, acá estoy. Más calma, más real, más yo. Se puede, aunque duela, aunque tardes, aunque dudes… Se puede volver a brillar. Se pue de volver a empezar. Se puede volver a elegirte”, expresó meses atrás Débora, para quien el yoga, la meditación y el entrena miento físico forman parte central de su día a día, no sólo como práctica sino como filosofía de vida.