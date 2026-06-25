Eva Bargiela y un look boho chic minimalista con el que impuso la falda boom de la temporada

Eva Bargiela se encuentra en Estados Unidos junto a Gianluca Simeone, su hijo Faustino, su suegra, Carolina Baldini y un grupo de familiares que fueron a apoyar a Giuliano Simeone y a la selección argentina. Allí la modelo también está llevando a cabo su experiencia como cronista para el canal de streaming La Casa donde palpita junto a los hinchas la previa a los partidos. Sin embargo, en sus tiempos libres aprovecha a activar el modo turista y disfrutar del paisaje que le ofrece el suelo norteamericano. Es así que en las últimas horas irrumpió en sus redes sociales con un look boho chic minimalista que se robó todas las miradas.

El look boho chic de Eva Bargiela para pasear junto a su bebé

A través de una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, Eva Bargiela compartió una tierna postal en clave fashionista. En las imágenes, aparece junto a su hijo de ocho meses recorriendo las calles del estado de Texas con un look boho chic total white en el cual dejó en claro que la moda y el fútbol van de la mano. En este marco, la prenda que llamó poderosamente la atención fue una falda midi que marcó el boom de la temporada verano 2026.

Eva Bargiela y su bebé, Faustino | Instagram

En el hemisferio norte comenzó la época estival, es por esta razón que, para surfear las altas temperaturas, la influencer optó por un conjunto minimalista monocromático en color blanco. Se trata de prendas versátiles y atemporales, ideales para cualquier guardarropa, que combinan frescura y estilo en partes iguales. En concreto, Eva llevó puesta una remera de algodón oversize con mangas cortas, de corte simple y recto, que permite una mejor comodidad y frescura a la hora de pasear.

En la parte de abajo, vistió una falda de largo midi compuesta por tela semitransparente con encaje desde la cintura a los tobillos. Este diseño permitió que sus piernas se vean en su totalidad, pero cuidando el detalle de no mostrar de más. Asimismo, se colocó medias tres cuartos y zapatillas deportivas, trazando una estética relajada y femenina sin perder la elegancia, dejando así su impronta urbana. Como accesorio, utilizó una cartera pequeña negra cruzada tipo bandolera, muy práctica y discreta.

La falda boho chic de Eva Bargiela | Instagram

El look matchy matchy de Eva Bargiela y Faustino

Eva Bargiela está atenta a todos los detalles que conciernen al cuidado y el bienestar de su hijo. Es así que, para protegerlo del impacto de los rayos ultravioletas, vistió a Faustino con un conjunto de shortcito y remera estilo chomba en color marfil. Para cuidar su cabecita, sumó un gorrito color chocolate con la visera para atrás, aportando un toque canchero y tierno a la vez al look.

Sumado con la estética propuesta por su mamá, ambos lucieron un outfit matchy matchy para su día de paseo, apostando a tonos neutros y limpios. Uno de los elementos que llenó de dulzura a la postal, fue que, en la mano de la creadora de contenidos, sujetaba el chupete en color celeste del niño, mientras lo miraba sonriente.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Faustino Simeone en Dallas City | Instagram

Así, Eva Bargiela compartió una jornada de paseo junto a Faustino en las calles de Dallas City con un espectacular look minimalista total black sin perder la elegancia y sin resignar a la comodidad. Para ello, sumó una falta midi boho chic de estética romántica y aesthetic la cual le permitió realzar su figura y estilizar su silueta, mientras que el encaje semitransparente se convirtió en el aliado perfecto para hacer frente a las altas temperaturas.