Rodrigo Lussich filoso: “Me critican los puristas del chimento, pero pocos pueden hacer lo que hago yo”

En una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), Héctor Maugeri recibió a Rodrigo Lussich, quien habló sin filtros sobre la televisión, el mundo del espectáculo y el género que lo convirtió en uno de los conductores más reconocidos de la Argentina: el chimento. Con su estilo ácido y frontal, el periodista repasó su trayectoria, reflexionó sobre las presiones del rating y lanzó dardos contra quienes lo critican.

Rodrigo Lussich: 30 años de carrera en los medios

Con tres décadas de trayectoria, Lussich se consolidó como una de las figuras más fuertes de la televisión argentina. Movilero, panelista, conductor y hoy dupla inseparable de Adrián Pallares al frente de Intrusos, supo ganarse un lugar en un género que muchos consumen pero pocos valoran. Además, junto a su colega y amigo protagoniza la obra Socios al desnudo, que actualmente se presenta en las ciudades más importantes del país.

Rodrigo Lussich y Héctor Maugeri.

“Yo creo que la tele es para sufrir. En vivo, el número de todos los días, hacer dos horas por día durante muchos años… Un día sos Gardel y otro día no sos ni la última guitarra. El ego se vapulea a diario. Es una prueba constante”, confesó con crudeza.

Rodrigo Lussich apuntó contra los puristas del chimento

Lejos de la solemnidad, Lussich defiende un estilo que combina humor, ironía y chispa. “Me critican los puristas del chimento por mi estilo, pero porque no lo podrían hacer. Yo puedo hacer lo que hacen un montón, pero pocos pueden hacer lo que hago yo. Lo digo sin soberbia: hice todo el caminito”, aseguró.

Consultado por Maugeri sobre la mirada de sus colegas, fue categórico: “La gente del medio me quiere más o menos. Hay mucha gente que no se banca que ocupe cierto lugar de trascendencia en la conducción. Creo que hay colegas mucho más aceptados, pero siempre hay internas. Somos un medio jodido. Nunca me preocupó”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores de Intrusos.

Sobre el género que lo consagró, expresó: “En muchos casos el chimento me resulta aburrido. Se le quiere dar una solemnidad que no amerita. Salvo temas puntuales como la salud, la muerte o cuestiones judiciales, después es todo muy berreta”.

El chimento, entre el prejuicio y la fascinación

A pesar de las críticas, el polémico presentador sostiene que los programas de espectáculos tienen un magnetismo único. “Los programas de chimentos son un vicio culposo. Es como comer dulce de leche cuando estás haciendo dieta”, comparó con humor.

“Me critican los puristas del chimento, pero pocos pueden hacer lo que hago yo”, afirmó Rodrigo Lussich en +CARAS.

Y agregó: “A los chimenteros nos miran por arriba del hombro. No te invitan a lanzamientos, no te consideran las marcas importantes. Pero todo el mundo lo consume. El chimento es el presidente que nadie votó”.

De esta manera, Rodrigo Lussich ratifica su lugar como uno de los conductores más singulares de la televisión argentina: polémico, directo, y dueño de un estilo que incomoda a los puristas, pero que conquistó a miles de televidentes que lo siguen cada tarde en Intrusos.

