Las fotos de la infancia de Barbie Vélez que la sorprendieron hasta a ella misma: "No están preparados"

La actriz, Barbie Vélez impactó a sus seguidores con un archivo personal que reveló en sus redes sociales. Se tratan de imágenes inéditas de su infancia, donde apeló a la nostalgia y también, al humor. Además, la artista explicó el rol clave que tuvo Nazarena Vélez para obtener aquellos resultados fotográficos s e hizo un inesperado comentario que no pasó desapercibido.

Barbie Vélez encontró unas fotos muy especiales

En sus historias de Instagram, Barbie Vélez informó a sus seguidores que fue a visitar a su abuela y allí encontró un álbum familiar donde había fotos de su niñez, pero lo que más le llamó la atención fue unas instántaneas que le han causado gracia y que no dudó en publicarla en sus redes sociales. Asimismo, la artista se sinceró y lanzó su opinión

Abuela de Barbie Vélez//Instagram

Las imágenes en cuestión tienen que ver con un recuerdo de un evento religioso, ocurrido hace algunos años atrás que la tuvo de ella como principal protagonista. “Después de una ardua búsqueda de mi abuela llegamos a mi estampita de comunión. No están preparados para esto”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

En este contexto, la hija de Nazarena Vélez mostró unas instantáneas de las estampitas de su comunión y reveló los sorprendentes detalles que contenían esas especiales tarjetas. “¿Ustedes entienden que yo repartía esto entre mis compañeros?”, manifestó la artista y adelantó: “Y esto no es la peor parte”.

Estampita de la primera comunión de Barbie Vélez//Instagram

Qué se observa en la fotografías que compartió Barbie Vélez en Instagram

En su cuenta de Instagram, Barbie Vélez dio a conocer el interior de esa invitación y el contenido dejó a sus seguidores tiesos. Se trataba de una imagen, en que ella tenía puesto una manta de puntilla en la cabeza, maquillaje y anillos. Una estética de aquella época que le ha causado gracia. “El mantel arriba de la cabeza, lloro”, comentó la actriz.

Estampita de la primera comunión de Barbie Vélez//Instagram

Además, Barbie aprovechó la ocasión para bromear con la idea que tuvo su mamá para diseñar las estampitas de su primera comunión y expuso: “Chau Dios. Un límite te pido Nazarena Vélez”. Por otra parte, en una intervención en el streaming de Bondi, la artista recordó aquel momento y le reprochó a su progenitora: “Mi mamá para mi comunión me hizo hacer un book de fotos fingiendo ser la Virgen María. Me explotó, me decía más cara de Virgen, más cara de buena. Que no se te vea un pecado, la peor foto me la eligió mi mamá para la estampita”.

Con este divertido e inesperado recuerdo, Barbie Vélez dejó ver una faceta desconocida, al mostrar con sinceridad una intimidad familiar perteneciente a su niñez. Las imágenes de su primera comunión tuvieron gran repercusión en redes sociales, ya que generó ternura y también, mucha risa entre sus seguidores.