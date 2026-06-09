Entramos al rincón de arte de Barbie Vélez: un cuadro único, minimalista y la mesa que es tendencia

Barbie Vélez eligió mostrar un rincón de su casa que se convierte en protagonista por su sencillez y equilibrio. La propuesta reúne detalles de diseño y una obra central que marcan tendencia, dejando ver cómo cada elección responde a una estética clara y coherente con su estilo. Este espacio refleja la intención de un ambiente donde el orden y la funcionalidad sean protagonistas, anticipando uno de los elementos de interiorismo que es tendencia.

Un cuadro único y la mesa que es tendencia: El rincón personal de Barbie Vélez en su casa

Barbie Vélez presentó un sector de su hogar pensado para destacar su estilo personal, donde combina piezas de diseño con un aire minimalista. La elección de este espacio refleja cómo busca integrar arte y decoración en la vida cotidiana, con elementos que aportan identidad sin necesidad de sobrecargar el ambiente. Este rincón se convierte en una muestra de su preferencia por la sencillez y la armonía.

Barbie Vélez

En las últimas horas, la hija de Nazarena Vélez compartió en sus redes sociales un video donde mostró la entrada de su casa, un espacio dedicado al arte. Contra una pared blanca se ubica una mesa de madera de líneas rectas, que funciona como soporte para objetos decorativos y se integra a la tendencia actual por su estilo simple y funcional. “Ahí van unas velitas, un veladorcito y unas flores”, escribió en su posteo, destacando que todavía no terminó de decorar este sector.

Pero el verdadero protagonista del ambiente es un cuadro de gran formato colocado justo encima de la mesa. La obra representa un perfil estilizado en tonos azules, con flores blancas integradas en la composición, lo que le otorga un aire minimalista y convierte al sector en un rincón de arte dentro del hogar. La disposición de los objetos y la elección de esta pieza central con tonos azules y blancos generan un conjunto armónico que define la entrada de Barbie Vélez.

La propuesta se inscribe en una tendencia que privilegia la simplicidad y la funcionalidad, con piezas protagonistas que marcan estilo sin necesidad de sobrecargar el ambiente. La mesa de arrimo, junto con el cuadro, se convierten en elementos que resumen esta visión y que aportan carácter. Este rincón, pensado para recibir a quienes ingresan, refleja cómo la actriz combina arte y diseño en su vida cotidiana. La elección de cada detalle muestra un interés por integrar estética y practicidad, logrando un espacio que destaca por su impronta.

La increíble casa estilo minimalista de Barbie Vélez que marca tendencia en interiorismo

Esta no es la primera vez que Barbie Vélez sorprende con imágenes de su casa, mostrando detalles inéditos de su decoración. La actriz es reconocida por su preferencia por el minimalismo, tanto en la moda como en el interiorismo. En su vestimenta suele optar por tonos claros, y esa misma estética se trasladó a su casa. Junto a Lucas Rodríguez y su hijo, vive en una propiedad de dos pisos con patio, donde la distribución de los ambientes permite integrar la vida familiar de forma cómoda.

La casa de Barbie Vélez

Al ingresar, se encuentra una escalera que conduce a las habitaciones y un living con sillones amplios. La cocina, uno de los lugares más utilizados, combina negro, blanco y gris, con una gran mesada que se convierte en escenario de sus preparaciones. Desde el living, un ventanal corredizo conecta con el patio, donde se ubica una galería con mesa de gran tamaño, ideal para almuerzos familiares o reuniones con amigos. El jardín exterior se destaca por una gran pileta que está rodeada por gran cantidad de plantas y flores que completan la escena.

En el segundo piso se encuentran las habitaciones y un espacio personal para Barbie Vélez. Allí dispone de un cuarto preparado para organizarse antes de cada evento, con un espejo grande y muebles para guardar maquillaje y accesorios. Además, cuenta con un placard exclusivo donde conserva sus objetos más utilizados. Salvador, por su parte, tiene en su habitación donde el gran protagonista es un sillón donde madre e hijo comparten momentos únicos.

La casa de Barbie Vélez

Barbie Vélez mostró cómo transformó la entrada de su hogar en un espacio que combina diseño y arte, con una propuesta minimalista que marca tendencia. La elección de una mesa de líneas simples y una obra de gran formato en tonos azules con detalles blancos convierten al sector en un rincón distintivo dentro de la casa. Este ambiente refleja su estilo personal y la búsqueda de equilibrio en cada detalle, integrando funcionalidad y estética.

VDV