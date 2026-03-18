Barbie Vélez mostró su radical cambio de look y demostró cuál es la tendencia de la temporada

Barbie Vélez irrumpió en redes sociales y mostró el impactante cambio de look al cual se sometió en las últimas horas. En este contexto, la influencer explicó los contundentes motivos por el cual decidió transformar su melena y deslizó imágenes del antes y el después generando todo tipo de halagos entre su comunidad digital. Fiel a su estilo descontracturado, compartió con sus seguidores el proceso detrás de su transformación, revelando no solo una nueva apariencia, sino también las razones personales que la impulsaron a apostar por este giro radical.

Barbie Vélez mostró una imagen renovada

Este miércoles 18 de marzo, Barbie Vélez irrumpió en su cuenta personal de Instagram con la espontaneidad que la caracteriza para mostrar los resultados de su radical cambio de look. En concreto, la actriz dejó atrás la larga cabellera que tanto define su imagen para mostrar un nuevo hairstyle que pisa fuerte en esta temporada otoño-invierno 2026.

Barbie Vélez cambio de look | Instagram

Para ello, realizó un story time contando los verdaderos motivos que la llevaron a decidir recortarlo considerablemente y hasta cambiar el color. “Yo cada vez que voy a la peluquería y me hago un cambio, así como… es bastante cambio para mí y voy así”, comenzó diciendo mientras hacía gestos con sus manos juntando los dedos en señal de miedo. Acto seguido, contó que suele no quedar del todo conforme con el resultado: “Siempre le encuentro un defecto, que esto, lo otro…”. No obstante, en esta oportunidad, quedó cien por ciento satisfecha con su nuevo estilo. “Yo estoy muy contenta la verdad. Me gusta mucho, ¿qué dicen?”, exclamó buscando las opiniones de su comunidad virtual.

En este contexto, reveló cómo notó que le gustó: “Me di cuenta de que me gustó porque en todo el día no me até el pelo. Yo antes me lo ataba todo el tiempo, porque me molestaba el largo, me molestaba todo. No me hallaba con el pelo suelto”. Por este motivo, deslizó cuál es el corte ideal para ella.

Barbie Vélez cambio de look | Instagram

El tip de Barbie Vélez para usar el pelo atado

Más allá de una cuestión estética, Barbie Vélez afirmó que sujetar tanta cantidad de cabello hacía que le doliera la cabeza. Es así que, para ella, que no haya considerado esta opción con otro tipo de largo fue verdaderamente un alivio. En esta línea, para que su coiffeur de confianza entienda qué era lo que quería como resultado, le llevó dos fotografías de referencias tanto para la coloración como para el corte.

Respecto al color, si bien no pudo especificar qué tonalidad había utilizado el estilista, el rubio dorado funcionó como un tinte ideal para iluminar su cara y dejar atrás el tradicional cobrizo o colores marrones que años tras año se repiten en los cabellos de las celebridades. Esta vez, parece ser que el rubio dorado y el desmechado, logrando un efecto degradé en los largos, se impone como tendencia chic.

Finalmente, dejó un tip infalible para aquellas mujeres que necesitan tener el rostro descubierto para realizar actividades físicas. “Lo que sí, le dije que me deje el flequillo largo para que me lo pueda atar. Para ir al gimnasio, me molesta el pelo suelto. Miren lo que es esto: yo antes tenía que usar dos colitas para que el pelo me agarre bien”, sostuvo.

El cambio de look de Barbie Vélez no solo marcó un antes y un después en su imagen, sino que también reflejó una búsqueda personal de comodidad y practicidad. Con una melena más liviana, moderna y funcional, la actriz demostró que animarse a salir de la zona de confort puede traer resultados sorprendentes. De esta manera, su elección no solo impone tendencia para la temporada otoño invierno 2026, sino que también inspira a su comunidad digital a priorizar el bienestar propio sin dejar de lado el estilo.

NB