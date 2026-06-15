Barbie Vélez reveló el insólito olvido de Lucas Rodríguez cuando le propuso casamiento

El próximo 21 de septiembre van a ser cinco años desde que Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se unieron en matrimonio. Ante esto, en el programa de streaming de Bondi Live, Story Time, la artista recordó cómo fue aquel día en el que su novio le pidió casamiento. Una situación que estuvo enmarcada por un divertido blooper y que quedó en una anécdota para siempre.

El día que Lucas Rodríguez le pidió casamiento a Barbie Vélez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez oficializaron su noviazgo en 2017, luego de la escandalosa separación de la influencer y Federico Bal. Desde ese entonces, los tortolitos atravesaron una romántica etapa de noviazgo durante cuatro años, cuando finalmente el productor teatral le propuso matrimonio. Para ello, ambos viajaron a República Dominicana, donde se llevó a cabo el romántico pedido.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez | Instagram

En diálogo con su mamá, Nazarena Vélez y Alejandra Maglietti, remarcó que este pedido estuvo atravesado por un insólito olvido por parte de su -ahora- marido. “Mi propuesta fue en la playa en República Dominicana en el 2020 y durante todo ese día Lucas estaba tan nervioso que yo pensé que se quería separar”, señaló, dejando en evidencia la actitud de nerviosismo que marcó la previa de la sorpresa.

Asimismo, remarcó que las vacaciones en Punta Cana estuvieron enmarcadas en un viaje familiar, por lo que nunca imaginó que se trataba de un pedido de casamiento. En ese contexto, interpretó la actitud distante de su novio como el reflejo de un mal momento que no sabía cómo expresar. “Estábamos con toda mi familia y él iba para todos lados, me esquivaba todo el tiempo, por eso pensé: ‘Pobre pibe, la debe estar pasando mal’”, aseguró.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez | Instagram

Así fue el pedido de casamiento de Lucas Rodríaguez a Barbie Vélez

No obstante, con el paso de los días, Barbie Vélez fue atando cabos y entendió por qué Lucas Rodríguez estaba tan nervioso. Según contó, el papá de su hijo Salvador estaba organizando todo junto a una empleada del hotel donde se estaban alojando. “La chica se le acercaba a preguntarle cosas de la sorpresa cuando estaba cerca mío, por eso él se ponía tan nervioso”, sostuvo.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez | Instagram

Finalmente, cuando ocurrió el momento más esperado, el joven olvidó por completo pedirle casamiento. “Él nunca me pidió matrimonio. Estaba tan nervioso que lo que menos hizo fue hacerme la pregunta. Me decía: ‘Fijate a ver si se te cae el anillo, fijate a ver si está bien el tamaño’”, expresó entre risas. Tal es así que fue ella misma la que le remarcó que nunca realizó el petitorio formal: “Yo le dije: ‘Lucas, nunca me propusiste matrimonio’”.

La boda se llevó a cabo a mediados de septiembre de 2021 en Ingeniero Maschwitz y estuvo organizada por Claudia Villafañe. El festejo reunió a familiares y amigos cercanos de los novios en una celebración íntima y muy emotiva, marcada por el amor que los une y la alegría de compartir ese momento tan esperado junto a sus seres queridos.

A casi cinco años de su casamiento, Barbie Vélez recordó cómo fue el día en el que Lucas Rodríguez le pidió matrimonio. Un momento en el que los nervios le jugaron una mala pasada y que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una divertida -e insólita- anécdota dentro de su historia de amor. Hoy la actriz revive aquel recuerdo con humor y ternura, consolidada en su relación y disfrutando de su vida conyugal con complicidad y bajo perfil.