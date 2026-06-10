Mientras la expectativa por el Mundial 2026 crece alrededor de la Selección argentina, Muri López Benítez, la esposa de Lisandro Martínez, eligió compartir con sus seguidores las tiernas vacaciones que comparte con su hija. La influencer aprovechó el final de la temporada europea para disfrutar de unos días de descanso junto a la pequeña Aurora.

Lisandro Martínez, Muri López Benítez y Aurora

Las fotos más tiernas de las vacaciones de Muri López Benitez, la esposa de Lisandro Martínez, y su hija Aurora

A través de sus redes sociales, Muri López Benítez, la esposa de Lisandro Martínez, publicó una serie de imágenes que reflejan la conexión especial que mantiene con su beba. En una de las fotos se la puede ver sosteniendo a Aurora en brazos frente al mar, con el imponente paisaje de fondo. En otra postal, madre e hija aparecen cara a cara, protagonizando un momento cargado de ternura que acompañó con una breve pero significativa frase: "Mi luz".

Muri López Benítez y Aurora

Las imágenes no tardaron en conquistar a sus seguidores, quienes destacaron la dulzura de la escena y el fuerte vínculo entre ambas. Lejos de los estadios y la exposición que rodea al fútbol de élite, la influencer mostró una faceta centrada en la maternidad y los pequeños momentos compartidos en familia.

Muri López Benítez y Aurora

Actualmente, la modelo reside en Inglaterra junto a Lisandro Martínez y Aurora, ya que el defensor argentino desarrolla su carrera en el Manchester United. Sin embargo, una vez concluida la temporada europea, decidió hacer una pausa para disfrutar de unas vacaciones bajo el sol de Florida antes de acompañar a la Selección argentina en la Copa del Mundo.

Muri López Benítez y Aurora

El viaje también llega en un momento muy especial para la familia. A pocas horas de la inauguración del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, todas las miradas comienzan a posarse nuevamente sobre los jugadores de la Selección argentina.

Las vacaciones de Muri López Benítez y Aurora

Mientras Lisandro Martínez se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera en busca de una nueva estrella con la camiseta albiceleste, Muri López Benítez y Aurora aprovechan los días de Sol para sumar recuerdos inolvidables juntas.

La historia de amor de Lisandro Martínez y Muri López Benítez

La historia de amor entre Lisandro Martínez y Muri López Benítez comenzó mucho antes de que el futbolista se convirtiera en una de las grandes figuras argentinas en Europa. Se conocieron durante la adolescencia en Gualeguay, Entre Ríos, gracias a amigos en común, y desde entonces construyeron un vínculo que logró superar cada desafío que les presentó la vida.

Con el crecimiento de la carrera deportiva del defensor, la pareja tuvo que adaptarse a las distancias, las mudanzas y los cambios de país. El paso del futbolista por Newell's, Defensa y Justicia, Ajax y finalmente Manchester United marcó distintas etapas en las que la influencer estuvo siempre a su lado.

Lisandro Martínez y Muri López Benítez

Hoy, instalados en Inglaterra, disfrutan de una nueva etapa junto a Aurora, su primera hija. La llegada de la pequeña terminó de consolidar una historia que comenzó siendo un amor adolescente y que, con el paso de los años, se transformó en una familia unida que comparte sueños, proyectos y cada nuevo desafío que aparece en el camino.