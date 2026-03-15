La tierna fiesta de cumpleaños de Aurora, la hija de Lisandro Martínez: flores, osos de peluche y mensajes de la Scaloneta

Aurora, la hija de Lisandro Martínez y su esposa Muri López Benítez, celebró su primer cumpleaños con un festejo íntimo y familiar que enterneció a sus seguidores en redes sociales. A través de un emotivo posteo de Instagram, sus padres compartieron las imágenes de este momento tan especial y recibieron cientos de mensajes de cariño, entre ellos los de varios integrantes del entorno de la Selección argentina.

Lisandro Martínez y Muri López Benítez

Así fue el cumpleaños de Aurora, la hija de Lisandro Martínez

Aurora, la hija de Lisandro Martínez y Muri López Benítez, fue la gran protagonista de una celebración delicada y soñada, marcada por una estética romántica en tonos pastel. El rincón principal del festejo estuvo decorado con una gran estructura circular con su nombre en letras doradas. A su alrededor, una impactante composición de globos en tonos rosa, crema y beige se combinó con flores naturales y tiernos osos de peluche, logrando un escenario digno de un cuento infantil.

Aurora, la hija de Lisandro Martínez y Muri López Benítez

En las fotos compartidas por la pareja también se puede ver a la familia posando frente a esta escenografía. El futbolista aparece con un look relajado compuesto por una chaqueta clara, camiseta blanca y pantalón marrón, mientras que la influencer eligió un outfit elegante y minimalista: un top strapless en tono beige combinado con un pantalón de vestir marrón.

Sin embargo, todas las miradas se las llevó Aurora. Para su primer cumpleaños, la beba lució un delicado vestido blanco de inspiración clásica, con detalles bordados en el pecho y una falda amplia que aportaba movimiento. Completó el look con medias y pequeños zapatitos blancos, mientras sostenía una rosa rosada en una de las imágenes más tiernas del álbum familiar.

El tierno primer cumpleaños de Aurora

Junto a las fotos, sus padres dedicaron un extenso y conmovedor mensaje para su hija. “¡¡¡Un añito!!! Qué transformadora fue tu llegada a nuestras vidas Aurora. Desde el momento en que nos enteramos de tu existencia, todo cobró otro sentido, uno más profundo”, escribieron al recordar el día de su nacimiento. En el mismo texto también reflexionaron sobre el cambio que significó convertirse en padres y aseguraron que la pequeña llegó para “anclarlos al presente” y llenar su vida de amor.

Los tiernos saludos de la Scaloneta

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de amigos, familiares y compañeros del mundo del fútbol. Entre ellos se destacaron los saludos de figuras de la Selección argentina, como Paulo Dybala, quien escribió un simple pero afectuoso “Feliz cumple”. También se sumaron Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, y Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, además de mensajes de Emiliano “Dibu” Martínez y Cristian “Cuti” Romero.

Aurora y Muri López Benítez junto a su familia

Así, a pocas semanas del inicio de una nueva Copa del Mundo, la familia de la Scaloneta volvió a mostrar su cercanía fuera de las canchas, celebrando el primer año de vida de Aurora con una lluvia de corazones y buenos deseos.