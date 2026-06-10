La llamativa coincidencia que hizo Mauro Icardi con la China Suárez que lo conecta con Wanda Nara

Pareciera que Wanda Nara y Mauro Icardi están más cerca de firmar la paz, luego que se reencontraron en Buenos Aires para que el jugador tenga el encuentro pautado con sus hijas. Si bien la expareja no interactuó entre ellos, se trata de un avance que puedan compartir inmediaciones sin conflicto; en este contexto de acercamiento los seguidosres de ambos expusieron un particular detalle que podría ser tomada como un "palito" para la empresaria, involucrando a su nueva pareja, la China Suárez.

¿El viaje de Mauro Icardi y China Suárez con un mensaje para Wanda Nara?

Luego de cumplir el sueño de la China Suárez de conocer Japón, la pareja continuó viaje pero hacia un destino veraniego: las islas Maldivas. Y recientemente, ya instalado en la Argentina, Mauro Icardi compartió una serie de imágenes de aquella pequeña "luna de miel". Entre las postales en las paradisíacas playas, el jugador generó controversias al publicar una foto de su novia en topples.

Pese a que esta imagen resonó fuertemente al tratarse de un momento de intimidad de la pareja, fue otro detalle que llamó poderosamente la atención. Es que se encontraron ciertas coincidencias con el viaje que el jugador habría realizado con Wanda Nara en 2022, al mismo destino. En esta ocasión, Icardi eligió volver al mismo hotel pero esta vez con Suárez, pero lo que más "indignó" fue que habría seleccionado la misma habitación que compartió con su exesposa.

“Es un hotel divino…pero más allá de eso, todo es una provocación. Pero creo que no es una asignatura pendiente del señor Icardi, es una asignatura pendiente de la señora…Es mi opinión, pero muchas veces los hombres hacen lo que las mujeres quieren”, indicó Ana Rosenfeld en Primicias Ya (América) al hablar del tema y dar su opinión sobre la situación que involucraría a su defendida, Wanda Nara.

“Se sacan las mismas fotos y la China no estaba hace 4 años, el que estaba era Icardi. Entonces ahí es donde uno dice que esto está pergeñado por Mauro”, agregó el periodista Santiago Sposato. No se trata de la primera vez que se detectan coincidencias entre Mauro Icardi y Wanda Nara, justamente la empresaria viajó a Japón con su pareja, Martín Migueles, y semanas más tarde el jugador hizo lo propio.

Pero además, en redes sociales se expone frecuentemente diversas elecciones de la China Suárez para sus looks que coinciden con los que lució con anterioridad Wanda Nara. Pese a la gran repercusión que generan estas situaciones, la pareja no se expresa al repecto, sobre todo en los últimos meses que tomaron la decisión de bajar el perfil en redes sociales, realizando pocas publicaciones sin dar detalles de su vida privada ni responder a las polémicas.