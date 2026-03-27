La historia de amor de Lisandro Martínez y Muri López Benítez: desde el amor a primera vista en Gualeguay hasta el nacimiento de Aurora

Hay historias de amor que crecen con el tiempo. La de Lisandro Martínez y Muriel López Benítez parece responder a esa lógica: comenzó en la adolescencia, en la tranquilidad de Gualeguay, y con el paso de los años se transformó en un vínculo sólido que logró sostenerse incluso cuando el fútbol empezó a llevar al defensor por distintos destinos.

Lisandro Martínez y Muri López Benítez

Mucho antes de convertirse en una de las figuras argentinas más destacadas en Europa, Lisandro Martínez ya compartía sus días con quien se volvería su gran compañera. Entre mudanzas, entrenamientos, desafíos y nuevos comienzos, la pareja fue construyendo una historia que hoy suma un capítulo inolvidable con la llegada de Aurora, su primera hija.

El amor a primera vista entre Lisandro Martinez y Muri López Benítez

La historia entre Lisandro Martínez y Muri López Benítez comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. Se conocieron por amigos en común en Gualeguay, Entre Ríos, cuando él todavía soñaba con hacerse un lugar en el fútbol profesional y ella seguía con su rutina escolar.

Lisandro Martínez y Muri López Benítez

Con el tiempo, ese amor adolescente se consolidó incluso cuando aparecieron los primeros desafíos. La carrera de Lisandro Martínez empezó a exigir sacrificios muy temprano, sobre todo cuando se sumó a las inferiores de Newell’s y luego continuó su camino en otros clubes lejos de su ciudad. Aun así, la distancia no logró romper sus planes, por el contrario, ambos aprendieron a acompañarse en una etapa donde todavía todo estaba por construirse.

Así fue la llegada de Aurora

A medida que la carrera de Lisandro Martínez crecía, también lo hacía la historia que compartía con Muri López Benítez. Su paso por Defensa y Justicia, luego por el Ajax y más tarde por el Manchester United, marcó una nueva vida lejos de Argentina, con cambios de idioma, cultura y rutina. Pero si algo quedó claro en ese recorrido es que Muriel fue parte de cada etapa, acompañándolo y sosteniendo una relación que se fortaleció con los años.

Lisandro Martínez y Muri López Benítez reciben a su hija Aurora

Lisandro Martínez y Muri López Benítez fueron compartiendo distintos momentos de su vida cotidiana en redes sociales, hasta que llegó una de las noticias más importantes para ambos: la espera de su primera hija. Así, aquel amor adolescente nacido en Gualeguay encontró una nueva dimensión: la de convertirse en familia y empezar a escribir, juntos, un capítulo todavía más profundo.