Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester: paredes símil de mármol, chimenea moderna y cortinas efecto puddle

Lisandro Martínez y Muri López Benítez comparten su vida en Manchester junto a su pequeña hija, Aurora. Mediante sus redes sociales, el futbolista y la bailarina abren las puertas de su casa para mostrar algunos de sus rincones favoritos y la decoración que caracteriza a la residencia. Estas publicaciones reciben una lluvia de "likes" e inspiran a sus seguidores con las últimas tendencias.

Amplia, luminosa y moderna: las fotos de la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester

Lisandro Martínez y Muri López Benítez construyeron un hogar en Manchester que combina diseño contemporáneo con una fuerte impronta estética, donde cada rincón parece pensado para transmitir calidez y sofisticación. El defensor del Manchester United y figura de la Selección Argentina comparte en su cuenta de Instagram parte de esta casa que se destaca por sus terminaciones modernas y una decoración cuidada al detalle.

Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester

Su esposa, quien es modelo y bailarina, también deja ver los lugares donde pasan tiempo juntos. Tal como se puede observar en las fotos publicadas, uno de los elementos que más llama la atención de sus seguidores son las paredes símil mármol, protagonistas absolutas de los ambientes principales. Con vetas suaves en tonos grises y blancos, este recurso aporta una estética elegante y atemporal que eleva cualquier espacio.

Lejos de resultar frío y simple, el efecto mármol se equilibra con iluminación cálida y materiales textiles que se encuentran alrededor, logrando un clima acogedor sin perder sofisticación. En el living, el foco de atención en particular es la chimenea actual de líneas rectas y diseño minimalista, que se encuentra integrada a un panel oscuro que contrasta con el resto del lugar.

Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester

Este tipo de chimeneas, cada vez más elegidas en interiores contemporáneos, suma profundidad visual y, además de cumplir una función práctica, actúan como pieza de diseño, aportando un aire cosmopolita y elegante a la sala de estar. A su alrededor, una alfombra de pelo sintético con vetas en tonos neutros aporta textura y confort. Asimismo, se aprecia una televisión de gran tamaño donde Lisandro Martínez y Muri López Benítez ven los partidos de fútbol y sus seres favoritas durante sus tiempos libres.

Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester

Otro detalle que define el estilo de la casa de la pareja son las cortinas con efecto “puddle”, una tendencia fuerte en decoración que consiste en dejar que la tela caiga y se logre ese efecto doblado que la destaca. Este recurso, visible en los ventanales, aporta un toque relajado pero sofisticado, y agrega volumen. Por otro lado, la postal muestra que las puertas con vidrios repartidos y marcos negros son comunes en la casa y permiten unir los distintos espacios.

Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester

El rincón favorito de Lisandro Martínez y Muri López Benítez

En cuanto al mobiliario, predomina una línea moderna con piezas de diseño simple y colores neutros: sillones amplios, superficies limpias y detalles en negro que aportan contraste. La decoración se completa con objetos sutiles como plantas, velas y elementos minimalistas que refuerzan una estética contemporánea sin sobrecargar los ambientes.

Otro de los rincones favoritos de Lisandro Martínez y Muri López Benítez se ubica frente a una de las ventanas que permite visualizar el exterior. Una pequeña mesa con base color rosa pastel y sillas al tono integran el refugio donde el jugador y la artista conversan, toman mate y disfrutan de la simpleza.

Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester

En resumen, así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López Benítez en Manchester: paredes símil de mármol, chimenea moderna y cortinas efecto puddle. Los rincones luminosos con grandes ventanales hasta áreas más íntimas donde predominan los tonos cálidos y las texturas suaves responden a una misma lógica: equilibrio entre funcionalidad, confort y estilo.