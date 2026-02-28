Las fotos de Wanda Nara y Martín Migueles en el hotel favorito de Mauro Icardi: spa panorámico, room service de lujo y camas XXL

Wanda Nara y Martín Migueles volvieron a quedar en el centro de la escena tras compartir las postales de su escapada romántica a Milán. Instalada en el mismo hotel donde semanas atrás se hospedaron Mauro Icardi y la China Suárez, la empresaria mostró cada detalle de su estadía en uno de los alojamientos más exclusivos de Italia.

Las imágenes, publicadas en sus redes sociales, no pasaron inadvertidas: desde la intimidad de la habitación hasta los desayunos de lujo y los rincones minimalistas del hotel, todo remite al mismo escenario elegido por el futbolista en su viaje anterior.

Wanda Nara y Martín Migueles

Así fueron los días de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán

Después de finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara hizo las valijas y partió rumbo a la ciudad que define como “mi segunda casa”. Ya instalada, comenzó a compartir postales desde la suite: una cama XXL de líneas puras, iluminación tenue y mesas de noche con diseño minimalista, el mismo estilo sofisticado que había mostrado Icardi en su estadía.

Wanda Nara en Milán

En otra de las imágenes se ve a Martín Migueles relajado sobre la cama, mientras que la empresaria capturó el ambiente cálido de la habitación, dominado por tonos neutros y detalles de lujo. Incluso, la pareja posó frente al mismo espejo del hotel que semanas antes había sido escenario de las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores.

Martín Migueles en Milán

El room service también fue protagonista. Bandejas con café espumoso, jugos verdes, frutas frescas, palta laminada perfectamente presentada, panes artesanales y vajilla de diseño formaron parte del desayuno íntimo que compartieron en la suite. Las postales reflejan el nivel de exclusividad del servicio cinco estrellas.

Las fotos de Wanda Nara y Mauro Icardi en el mismo hotel de Milán

El exclusivo Armani Hotel Milano: el favorito de Mauro Icardi

La estadía de Wanda Nara y Martín Migueles tuvo lugar en el Armani Hotel Milano, el mismo elegido por Mauro Icardi en su viaje anterior. Ubicado en pleno centro de la ciudad, el hotel fue diseñado por Giorgio Armani bajo una premisa clara: líneas limpias, materiales nobles y una estética inspirada en la elegancia de un yate de lujo.

Así es el hotel que eligieron Mauro Icardi y Wanda Nara en Milán

El alojamiento cuenta con spa panorámico con vistas a los tejados milaneses, restaurante gourmet, bar de autor y suites equipadas con tecnología de última generación. Las habitaciones combinan confort y sofisticación, con camas extragrandes, baños revestidos en mármol y servicio personalizado las 24 horas.

El spa panorámico del Hotel Armani

Los precios oscilan entre los 1.500 y los 16.000 euros por noche, dependiendo de la categoría. Un detalle que confirma que, más allá de los cambios en sus vidas sentimentales, tanto Wanda como Mauro siguen eligiendo el mismo refugio de lujo en Milán para sus escapadas.

Las mejores instalaciones del Hotel Armani en Milán

Con spa, room service premium y el mismo espejo como testigo, las imágenes hablan por sí solas y dejan en claro que el hotel favorito de Mauro Icardi volvió a ser escenario de otra escapada romántica de Wanda Nara y Martín Migueles.