Adiós a las cintas y bicicletas clásicas: Andrea Frigerio mostró la máquina ideal para entrenar en casa

Lejos de las clásicas cintas o bicicletas fijas, Andrea Frigerio compartió en sus redes una nueva forma de entrenar que llamó la atención por su simpleza. A través de una serie de fotos, mostró el equipo que sumó a su casa y que, según dejó ver, se integró fácilmente a su rutina diaria. Se trata de una máquina compacta, de formato vertical, que se instala en la pared y ocupa muy poco espacio. En un contexto donde cada metro cuenta, ese detalle no pasa desapercibido.

Andrea Frigerio y la practicidad de entrenar sin salir de casa

“Así llegó mi Colosía Modelo I a casa”, escribió la actriz al mostrar cómo fue la llegada del equipo. En las imágenes se la ve probándolo, con un look deportivo cómodo y en un ambiente doméstico, lejos de cualquier gimnasio tradicional. Uno de los aspectos que destacó fue la facilidad de instalación. “En minutos quedó instalada y lista para usar”, contó, remarcando lo accesible del proceso. Esa inmediatez parece ser parte del atractivo en un momento donde el tiempo también juega un rol clave.

Andrea mostró cómo se instala y usa la máquina que sumó a su rutina.

Más allá del objeto en sí, lo que aparece es una lógica distinta de entrenamiento. “Poder entrenar todo el cuerpo desde un solo lugar, sin ocupar espacio y adaptando cada ejercicio a mi ritmo, es un antes y un después”, escribió. La idea de concentrar todo en un único dispositivo dialoga con una tendencia cada vez más presente: rutinas más simples, pero igual de efectivas. En ese sentido, no se trata solo de reemplazar máquinas, sino de repensar cómo se entrena. Y hacerlo, además, desde un espacio cotidiano.

Andrea Frigerio entrena en casa con un equipo compacto y guiada por su entrenador.

Andrea Frigerio y una rutina simple para tonificar en casa

Más allá del equipo, Andrea Frigerio viene mostrando desde hace tiempo un enfoque claro: ejercicios funcionales, accesibles y sostenibles en el tiempo. En distintas rutinas que comparte, prioriza movimientos combinados que trabajan varias zonas a la vez, como sentadillas, planchas y desplazamientos que activan brazos y abdomen en simultáneo. Esto le permite optimizar el entrenamiento sin necesidad de largas sesiones ni equipamiento complejo.

En esa línea, sus propuestas suelen estar pensadas para principiantes o para quienes buscan volver a moverse sin exigencias extremas. La clave está en la constancia más que en la intensidad, con ejercicios que se adaptan al ritmo de cada uno. Así, el entrenamiento deja de ser algo aislado para convertirse en parte de la rutina diaria.