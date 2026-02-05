Fran, el hijo de Romina Yan, reveló que Cris Morena no le dio ningún privilegio por ser su nieto: "Casteé para Aliados y no quedé"

Para muchos, pertenecer a una familia con tanta historia en el espectáculo puede traducirse en expectativas, presión o puertas abiertas. Sin embargo, Fran Yan eligió contarlo desde otra perspectiva: con sinceridad y humildad. A través de sus redes sociales, el actor reveló que su trayectoria en el arte fue un camino genuino y personal, sin sentir jamás la obligación de seguir un legado por el simple hecho de tener un apellido conocido.

“Yo casteé para Aliados y no quedé’ cuando era adolescente”, dijo Fran, desmontando la idea de que su acceso a algunos proyectos estuvo facilitado por su vínculo familiar con una de las creadoras más influyentes de la televisión argentina. Ese casting fue para él una experiencia formativa, más que un punto final.

Fran también eligió definirse a sí mismo ante la mirada de sus fanáticos. “¿Quién es Fran? Es una persona que sueña todos los días, que crea todos los días. Mi cabeza está en constante creación e imaginación”, reflexionó, dejando en claro que su relación con el arte va mucho más allá del apellido. Para él, el motor que lo mueve es la pasión, no la expectativa externa.

Una parte clave de su testimonio fue cómo vivió la libertad dentro de su familia respecto a su carrera. “Nunca sentí la obligación o el peso de tener que dedicarme. Yo lo que siempre, siempre me acuerdo es que mi mamá siempre quería que yo fuera feliz”, explicó.

Sobre su vínculo con su abuela, el artista también fue claro: “La gente seguramente va a pensar: ‘Ah, bueno, es la primera vez que trabaja con la abuela. No’. Yo cuando tenía trece años o doce, yo casteé para Aliados y no quedé”, relató, enfatizando que su colaboración actual con Cris Morena no es fruto de un favoritismo familiar sino de oportunidades que se dieron mucho después.

Además de hablar de sus comienzos, el actor se refirió a su rol dentro de Margarita, la ficción juvenil producida por su abuela que está teniendo éxito en plataformas y en la pantalla tradicional. Su personaje, conocido como Fach, ha cobrado relevancia en la trama de la serie, y en el capítulo 30 ya se lo vio interpretando la canción “Alma de ladrón”, un tema que él mismo definió como “muy especial” en sus historias de Instagram.

En definitiva, Fran Yan exploró en sus palabras la manera en que eligió ser actor: no como un mandato familiar ni como un legado impuesto, sino como una vocación personal que construyó con libertad, trabajo y pasión.

