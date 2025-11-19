Los siniestros hallazgos que se hicieron en la casa del acosador de Cris Morena: ojos, mapas y anotaciones

El pasado viernes 14 de noviembre, Cris Morena conmovió a la opinión pública al contar que, desde hace cinco años, está siendo terriblemente acosada por un hombre de 51 años. Ante la denuncia formal en la justicia, la policía allanó la casa del peligroso sujeto donde se realizaron siniestros hallazgos en la que se encontraron sospechosas anotaciones, trazados de mapas y observaciones que alertaron a los investigadores.

Los detalles del allanamiento a la casa del acosador de Cris Morena

Desde el momento en el que Cris Morena expuso de manera pública la tormentosa situación que está atravesando por parte de un hombre que la acosa, todas las miradas se centraron en el avance de la investigación llevada a cabo por parte de la Fiscalía. En este marco, el periodista Mauro Szeta amplió los detalles de los siniestros hallazgos que se hicieron en la vivienda del sujeto.

Cris Morena | Instagram

"Ordena restricción perimetral y colocan tobillera al hombre que acosa a Cris Morena desde hace 5 años. El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamientos. Ahora, Leandro Lo Giudice, volvió a merodear a Cris. Le colocaron una tobillera de control", sostuvo el experto en casos policiales.

En este marco, en el programa de María Belén Ludueña, explicó haciendo énfasis en el origen de la situación: "Este hecho comenzó en 2020. Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena. Ahora, cuatro años después, incumplió".

Cris Morena | Instagram

El acoso “feroz” a Cris Morena: la analogía con la película El Guardaespaldas

Esta mañana, en el programa Desayuno Americano (América TV), ampliaron los pormenores del terrible hallazgo en la casa de Lo Giudice: "Encontraron distintos tipos de anotaciones con el nombre de Cris Morena y situaciones que Leandro imaginó en su mente entre él y ella. También descubrieron fotos de los ojos de ella, recortes de revistas, diarios e hizo un collage con sus ojos. Esto demuestra su obsesión con la mirada de Cris".

De acuerdo con la información propiciada, el denunciado habría recreado -sin saberlo- una escena de una reconocida película de Hollywood. Es por ello que se animaron a realizar una analogía a El Guardaespaldas. "Hay más; había mapas con los distintos lugares y recorridos que hacía la productora. La obsesión era tal, que la logística del acosador era registrar mapas a mano alzada. Se mueve acá, fue para allá, a tal hora llegó a su casa, y se juntó con esta persona, todo anotado en hojas", detalló el periodista del magazine matutino.

Además, el comunicador contó la procedencia del hombre y el árbol genealógico del sujeto: "Leandro vive en Lanús, con su madre que es mayor, y todo esto que encontraron lo tenía guardado en cajones". Finalmente, concluyó: "También encontraron mensajes en su teléfono y en su computadora que van a ser peritados por qué tienen que ver con Cris Morena y su entorno".

De esta manera, todas las miradas están puestas en el avance de la investigación que tiene la Fiscalía en sus manos intentando revelar el posible daño a la figura de Cris Morena. Por su parte, la empresaria mantiene un completo hermetismo para no entorpecer el procedimiento judicial que busca ponerles un freno a los hostigamientos y al acoso que la hacen vivir un verdadero calvario.

NB