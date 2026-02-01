La Joaqui mostró la nueva decoración de su jardín: estilo industrial, piscina clásica y un rincón especial para sus hijas, Shaina y Eva

Este último fin de semana de enero, La Joaqui volvió a sorprender a sus seguidores al compartir imágenes del exterior de la casa que en la que vive junto a Luck Ra y sus hijas, Shaina y Eva. A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram titulado “Un carrete de mamá”, la artista dejó ver cómo transformó el jardín en un espacio de diseño cuidado, donde el estilo industrial convive con la naturaleza y el confort. El resultado es un entorno moderno y funcional, pensado tanto para el disfrute familiar como para jornadas al aire libre.

Así es el jardín de La Joaqui

En las imágenes que difundió en perfil de la famosa red social de la camarita, se puede apreciar cómo La Joaqui apostó por una estética industrial que se refleja en detalles el mobiliario de líneas simples, materiales nobles y una paleta neutra que resalta el verde del amplio parque. La combinación de madera, hierro y cemento aporta un aire contemporáneo, mientras que la amplitud del terreno permite que cada sector tenga identidad propia sin perder armonía visual.

La Joaqui | Instagram

Uno de los grandes protagonistas de exterior es la piscina de corte clásico, rectangular y rodeada de césped impecable. Sin excesos decorativos, el diseño prioriza la elegancia atemporal y la funcionalidad. Este espejo de agua se convierte en el corazón del jardín durante el verano, ideal para jornadas de descanso y juegos bajo el sol.

El paisajismo también cumple un rol clave. Árboles, arbustos frondosos y sectores de sombra natural generan un microclima agradable que invita a permanecer al aire libre. Lejos de un diseño recargado, el exterior mantiene una estética limpia donde la vegetación es protagonista y acompaña la arquitectura sin opacarla.

Además, el jardín cuenta con un rincón especialmente pensado para Shaina y Eva. Allí, las niñas disfrutan de actividades recreativas sobre el césped, en un entorno seguro y amplio. La disposición de los espacios permite que convivan áreas de juego con zonas de relax, logrando un equilibrio entre dinámica familiar y diseño sofisticado.

Jardín de la casa de La Joaqui | Instagram

La Joaqui atesora los momentos compartidos con sus hijas

Las fotografías publicadas por La Joaqui muestran escenas cotidianas que refuerzan la idea de un hogar habitado: mesas de exterior para compartir meriendas, mantas sobre el césped y momentos de complicidad entre madre e hijas. El concepto del diseño no sólo apunta a lo estético, sino también a crear experiencias y recuerdos en cada rincón de su residencia. En este marco, en una de las fotografías se lo puede ver a Luck Ra compartiendo risas con las menores, desplegando su complicidad con las hijas de su novia.

Jardín de la casa de La Joaqui | Instagram

En la caja de comentarios, se pudieron observar numerosos mensajes de cariño a la cantante de RKT y sus pequeñas herederas. No obstante, entre los que más se destacaron fueron los de Wanda Nara, Cazzu, Valu Cervantes y Momi Giardina. En cada uno de ellos las figuras públicas resaltaban su cariño hacia ella y las nenas.

Con esta muestra de su intimidad, La Joaqui deja en claro que el lujo no se limita a diseños costosos, sino a la posibilidad de construir espacios donde Shaina y Eva puedan disfrutar plenamente de su niñez. El jardín, con su impronta industrial y cálida a la vez, refleja una etapa de estabilidad y disfrute en la vida de la artista, que eligió abrir las puertas de su hogar para compartirlo con su comunidad digital.

NB