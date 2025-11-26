Cris Morena explicó cómo sigue la vida de su hijo, Tomás Yankelevich, tras la trágica muerte de Mila: "Les pasa como con Romina"

La muerte de Mila Yankelevich sorprendió a todos los fanáticos de la familia y de las novelas que ellos producen en la televisión argentina. Tras meses del suceso, los integrantes comenzaron a pronunciarse al respecto, mientras en Estados Unidos continúan con la investigación del incidente. En este contexto, Cris Morena se sinceró frente a sus seguidores, y reveló cómo sigue la vida de su hijo, Tomás Yankelevich, y de su familia, y lo relacionó a la pérdida de Romina Yan.

Cris Morena, Mila y Tomás Yankelevich

La palabra de Cris Morena sobre su hijo Tomás Yankelevich: "Les pasa como con Romina"

Tomás Yankelevich volvió a la Argentina, tras vivir años en Miami, para poder cerrar algunos negocios con canales y su familia, luego de la muerte de su hija Mila. El productor se mantuvo en bajo perfil, sin pronunciarse respecto a los sucesos ni a su presente. En diferencia, Cris Morena decidió, tras meses de silencio, salir a hablar en algunos programas de streaming sobre cómo se encuentran, y volvió a sus trabajos como productora de Margarita.

Fue en este contexto, que explicó la tristeza que vive la familia tras la muerte de Mila, pero que buscan confort de la misma manera que lo hicieron con Romina Yan. "Es un recorrido complicadísimo porque me importa mucho mi hijo, Tomás; Sofía y mi nieto Inti. Ellos viven afuera, en Miami. Me importa el cuidado de ellos, que estén juntos, que se apoyen", comenzó sus dichos en OLGA. De esta manera, aseguró que la niña sigue presente en sus vidas y en sus recuerdos, y explicó cómo sigue la vida de su hijo con este sentimiento. "A veces es doloroso, a veces es una sonrisa... Me pasa como con Romina: se me aparecía de una manera extraña y sentía que eso que aparecía era ella. Lo mismo les pasa a Tomás, a Sofi y a Inti. Están muy juntos", expresó la productora.

Los últimos detalles de la investigación por la muerte de Mila Yankelevich

La Justicia de Estados Unidos lleva adelante una investigación de los hechos ocurridos alrededor del fallecimiento de Mila Yankelevich, y otros presentes en el barco que sufrió el siniestro. Sin embargo, durante principios de octubre, salieron a la luz nuevos detalles del accidente, sobre todo gracias a la declaración de dos testigos. Ellos destacaron que la barcaza iba a toda velocidad, y que el velero era casi imposible de ver desde ese gran barco, y sobre todo con el ritmo que manejaba. Otro hombre que presencio la escena aseguró que el capitán había intentado detener la barcaza, pero que era demasiado tarde.

La muerte de Mila Yankelevich sigue estando bajo investigación, y su familia sigue residiendo en Miami. A pesar de que mantienen el silencio mediático y el bajo perfil, Cris Morena, quien volvió a los medios de comunicación, aseguró que se encuentran unidos en todo momento y que sienten a la niña presente, ya sea en sus recuerdos como en sentimientos. Por su parte, expresó su preocupación y la importancia que ella le ve a la unión familiar, destacando la vida que lleva Tomás Yankelevich, tras el suceso.

