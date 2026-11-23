El chef, autor, y empresario gastronómico argentino Francis Mallmann, célebre en todo el mundo por su cocina al fuego abierto y las técnicas de cocción patagónicas, pasó por Otro día perdido en la pantalla de El trece y dejó una entrevista cargada de sensibilidad, memoria y oficio. Con su impronta cercana, su boina rosa y un saco a rayas que captó la mirada desde el arranque, el cocinero se corrió de las recetas o los consejos técnicos para hablar de la vida misma, de los afectos y de las etapas que se abren y se cierran. Criado en Bariloche, donde creció entre montañas, lagos y paisajes del sur que marcaron su sensibilidad desde chico, mostró el lado más humano y sereno de un creador que piensa cada restaurante como un espacio emocional antes que como un simple negocio.

Francis Mallmann y el secreto de los limones

Francis Mallmann: El limón como cabala cotidiana y refugio emocional

Durante la charla en el ciclo de El trece, el conductor le consultó a Francis Mallmann si la vida siempre le pareció linda, y él respondió sin dudar que para él sí. Reconoció con naturalidad que todos sufren y que a todos les pasan cosas difíciles, pero remarcó que elige pararse frente al mundo con mucha alegría y con esperanza. Fue en ese momento cuando contó el gesto íntimo que repite en cada uno de sus proyectos: coloca limones en todos sus restaurantes. Para el cocinero, esa fruta amarilla y vibrante actúa como un amuleto diario, un detalle sencillo que reúne luz, frescura y optimismo en medio del ritmo intenso de cualquier cocina o salón.

El énfasis de esa confesión quedó claro en la fuerza con la que explicó qué significa esa presencia cítrica en sus locales. Mallmann afirmó que el limón es un símbolo de alegría y de esperanza, y sumó una convicción todavía más profunda al decir que la esperanza es lo más lindo que tienen las personas y lo que cura todo. En su relato, poner limones a la vista va mucho más allá de lo decorativo o lo gastronómico: funciona como una declaración de principios frente al vértigo, al cansancio o a los golpes inevitables del camino. Quien conoce su historia ligada a los fuegos intensos y a los paisajes de Bariloche encuentra en esa imagen un contraste cálido, casi poético, dentro de cada espacio.

Emprender sin manual y mirar hacia atrás con naturalidad según Francis Mallmann

Cuando el entrevistador quiso saber si siempre encaró sus proyectos con esa mirada vital, Francis Mallmann contestó con honestidad que lo hizo sin darse cuenta, tal como lo comprende hoy. A lo largo de su trayectoria como empresario gastronómico, autor de libros y figura internacional, levantó propuestas diversas sin atarse a fórmulas rígidas ni a poses solemnes. Esa espontaneidad explica por qué hoy logra leer su propio recorrido con calma, entendiendo que muchas decisiones surgieron del impulso vital y de una forma natural de habitar cada instante.

Francis Mallmann y los limones como cábala

Su relación con el fuego abierto y las técnicas patagónicas conversa de manera directa con esa actitud abierta ante lo imprevisible. Cocinar al aire libre, cuidar las brasas o ajustarse al viento y al clima pide presencia, paciencia y desapego, rasgos que el cocinero traslada a su manera de vivir el éxito y los tropiezos. En lugar de dramatizar cada paso, su relato sugiere que el motor de sus emprendimientos estuvo en sostener una postura vital firme, incluso cuando el contexto cambia o los planes no salen tal como se imaginaban.

Francis Mallmann: Saber irse sin portazos y agradecer lo vivido

Uno de los tramos más profundos de la entrevista llegó cuando le preguntaron qué sentía al cerrar un restaurante. Lejos de hablar de nostalgia amarga o frustración, Mallmann respondió que sentía alegría y subrayó la importancia de saber cerrar puertas. Con palabras simples pero contundentes, señaló que lo esencial es no golpearlas y retirarse diciendo muchas gracias siempre, pase lo que pase, incluso cuando la experiencia resultó fea. Esa frase resumió una ética de la despedida que rara vez aparece en el mundo de los negocios, donde los cierres suelen leerse como derrotas.

Francis Mallmann en acción

Agradecer lo vivido, aceptar los finales y sostener la gratitud definen el tono humano de una charla que atrapó de principio a fin. Al final de cada etapa, lo que queda de un proyecto no es solo el plato servido ni el aplauso del público, sino la huella emocional con la que cada historia se despide. Con un limón sobre la mesa, la memoria de Bariloche y el fuego de su infancia latiendo de fondo, el fuego encendido en la memoria y un "muchas gracias" listo para decir, Francis Mallmann dejó una enseñanza sincera sobre cómo transitar la vida con los brazos abiertos.