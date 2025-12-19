Francis Mallmann, lejos de la cocina, cose jeans para vender y muestra una faceta distinta de su creatividad. Este proyecto se suma a su trayectoria como una manera de explorar nuevas formas de expresión, en paralelo a su reconocida pasión por la gastronomía. La costura aparece como un espacio alternativo donde puede experimentar con materiales y técnicas.

Francis Mallman sorprende con su faceta más artística fuera de la cocina

Francis Mallman, lejos de la cocina, cose jeans para vender e integra la costura como parte de su universo creativo. La confección de prendas aparece como un espacio alternativo donde canaliza ideas y experimenta con materiales, sin dejar de lado su vínculo con los fuegos. Este nuevo proyecto refleja su capacidad de reinventarse y de sumar disciplinas a su vida cotidiana.

Francis Mallman

El cocinero es reconocido internacionalmente por su estilo único en la gastronomía y por haber llevado la cocina argentina a distintos rincones del mundo. Sin embargo, en los últimos meses, sorprendió a todos sus seguidores con una faceta distinta. En sus redes sociales compartió una serie de imágenes donde se lo podía ver confeccionando jeans.

En este nuevo proyecto, Francis Mallman se muestra en un espacio diferente, donde la costura se convierte en otra forma de expresión personal. Es importante aclarar que el cocinero no abandona la cocina. Su trayectoria y su pasión por los fuegos continúan intactas. En ese gesto muchos de sus seguidores lo tomaron como una nueva forma de expresar su creatividad.

Francis Mallman

Cabe destacar que el chef, a lo largo de su carrera, dirigió restaurantes en Argentina y en el exterior, escribió libros de cocina y participó en producciones audiovisuales que lo posicionaron como referente del arte de cocinar con fuego. Su estilo se caracteriza por la combinación de técnicas tradicionales con una mirada contemporánea.

Francis Mallman

El nuevo modo de expresión de Francis Mallman que fascinó a sus seguidores

Desde hace años, los seguidores del cocinero siguen de cerca su creatividad, pero esta nueva faceta logró impactar a más de uno. Francis Mallman encuentra inspiración en distintos ámbitos. La cocina fue siempre su escenario principal, pero también exploró la escritura y la producción audiovisual. La costura de jeans se integra a esa lista como una práctica que le permite canalizar ideas y dar forma a objetos que trascienden lo utilitario.

Los jeans que confecciona se presentan como piezas únicas, trabajadas con detalle y con un enfoque artesanal. No se trata de seguir tendencias ni de responder a demandas masivas. “Cosiendo mis jeans en venta Uruguay”, escribió en su cuenta de Instagram junto con distintas fotos donde se lo puede ver junto a sus producciones.

Francis Mallman

Francis Mallman, lejos de la cocina, cose jeans para vender, y en esa práctica encuentra un nuevo modo de expresar su creatividad. La costura se suma a su universo como una actividad paralela que convive con su pasión por la gastronomía, sin reemplazarla. Este proyecto refleja la amplitud de intereses que lo caracterizan y muestra cómo elige trasladar su energía a la confección de prendas.

VDV