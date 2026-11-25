Después del final de Margarita, que tu cuento valga la pena, Franco Yankelevich atraviesa una nueva etapa profesional con un proyecto muy especial. El actor de 26 años presentó Of Men & Monsters (De hombres y monstruos), su primer cortometraje, en el que se desempeñó como autor, productor ejecutivo y protagonista. La producción, filmada íntegramente en Argentina, tuvo su estreno mundial en México y ahora llega al público local en el marco del festival Buenos Aires Rojo Sangre.

Franco Yan

Emocionado por este paso en su carrera, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich compartió el tráiler de la historia en sus redes sociales y expresó cuánto tiempo esperó para poder concretarla: “Por quince años esperé este momento”, escribió al anunciar su presentación internacional. Ahora, este miércoles 25 de noviembre, tendrá una nueva función en el Cine Atlas de Caballito, como parte de la programación de uno de los encuentros dedicados al cine fantástico y de terror más importantes del país.

De qué trata Of Men & Monsters, el primer cortometraje de Franco Yankelevich

Of Men & Monsters es un western de época que se filmó en Argentina con un equipo local. La historia gira alrededor de viejos amigos que se convierten en enemigos, los límites morales que los separan y un pasado del que ninguno puede escapar. Se trata de una trama que Franco Yankelevich imaginó durante años y que finalmente pudo llevar a la pantalla como uno de los principales responsables del proyecto.

El cortometraje está dirigido por Bautista Caillet-Bois y producido por Carmela Pando. Su primera presentación tuvo lugar en septiembre, durante el festival Shorts México, donde formó parte de la Competencia Internacional, dentro de la categoría Fantascorto. Para anunciar aquella instancia, el joven compartió el tráiler y un mensaje en el que explicó el significado personal de este trabajo: “Después de mucho tiempo imaginando esta historia, finalmente llegó el momento de compartirla”.

Franco Yankelevich, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, que sigue el legado familiar

Franco tiene 26 años y pertenece a una de las familias más reconocidas de la industria del entretenimiento argentino. Es hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, por lo que creció en un entorno estrechamente vinculado con la actuación, la música y la producción audiovisual. Con el paso de los años, decidió construir su propio camino artístico y desarrollar distintas facetas dentro de ese universo.

Quién es Franco Yankelevich, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

En 2023 Franco Yankelevich se graduó en Bachiller en Artes en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, una formación que acompañó su interés por la interpretación. Luego participó en Margarita, que tu cuento valga la pena, la producción de HBO Max que marcó uno de sus trabajos más recientes en la pantalla. También se ha interesado por la música y ahora suma un nuevo desafío con Of Men & Monsters, en el que asumió responsabilidades tanto delante como detrás de cámara.