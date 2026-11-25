Gabriela Sabatini volvió a mostrarse en la capital argentina en el marco de una visita que incluyó una agenda ligada a la cultura y el entretenimiento. Aunque suele mantener un perfil reservado, en esta oportunidad decidió acompañar una propuesta que despertó su interés y que terminó derivando en un encuentro especial detrás del escenario, con gestos que fueron más allá de la función.

Gabriela Sabatini vivió una noche especial en Buenos Aires al asistir a una obra de teatro

Gabriela Sabatini aprovechó su paso por Buenos Aires para disfrutar de una actividad vinculada al mundo artístico y sorprendió con una aparición en el teatro que no pasó inadvertida entre los presentes. Durante una de sus salidas en la ciudad, la extenista compartió una experiencia que la acercó a una reconocida figura de la escena nacional y dejó una postal que rápidamente causó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Gabriela Sabatini

A pesar de que suele mantener un perfil bajo, la extenista aprovechó su paso por la ciudad para asistir a la última función de Solo como una perra, el unipersonal protagonizado por Juan Pablo Geretto y dirigido por Juanse Rausch. La obra, que tuvo una primera versión hace más de dos décadas y que fue reconstruida a partir de recuerdos y materiales dispersos, se presentó nuevamente ante el público en una propuesta que combina memoria, humor y teatro.

En sus redes sociales, Gabriela Sabatini compartió una serie de fotos en el Teatro Dumont 4040, donde disfrutó de la función y luego se acercó al camarín para saludar al actor. El encuentro quedó registrado en una fotografía compartida posteriormente por ambos, reflejando el clima distendido que se vivió una vez finalizada la presentación. La publicación mostró la emoción de la deportista por esta salida nocturna por Buenos Aires.

Gabriela Sabatini y Juan Pablo Geretto

La exdeportista también expresó públicamente sus sensaciones después de ver el espectáculo. Junto a una imagen tomada junto al actor, escribió: “Hermosa obra. Me reí muchísimo y me emocioné profundamente; gracias por tanto talento”. De esta manera, dejó en claro el impacto que le generó la propuesta escénica y recomendó la experiencia a quienes siguen sus publicaciones.

Las palabras de Juan Pablo Geretto tras la visita de Gabriela Sabatini a la obra que protagoniza

La presencia de Gabriela Sabatini en el teatro también fue destacada por Juan Pablo Geretto, quien decidió dedicarle unas palabras a través de sus redes. El actor compartió una fotografía junto a ella y agradeció especialmente su visita, resaltando la cercanía que ambos compartieron detrás del escenario una vez concluida la función. Además, escribió un mensaje destacando lo que significó para él la presencia de la ex número uno.

Los mensajes de Gabriela Sabatini y Juan Pablo Geretto

“Hay visitas que te dejan una sonrisa que dura mucho más que el encuentro. Gracias, Gabriela, por venir a Solo Como Una Perra, por acercarte al camarín, por tu calidez y por ese ratito tan lindo”, escribió el artista junto a la imagen que reunió a ambos en los camarines del espacio teatral. El mensaje tuvo una inmediata repercusión entre los seguidores de ambos y puso en valor un encuentro que se produjo en el marco de una noche dedicada al arte y al espectáculo.

Para Juan Pablo Geretto, la presencia de una figura tan reconocida como Gabriela Sabatini representó un momento especial dentro del cierre de una temporada que volvió a poner en escena una de sus obras más emblemáticas. “Gracias a vos por recibirme con tanto cariño, por tu talento, amor y sensibilidad”, escribió la deportista en la publicación. Cabe destacar que la extenista continúa disfrutando de distintas actividades durante su permanencia en Buenos Aires.

Gabriela Sabatini

Gabriela Sabatini aprovechó su estadía en Buenos Aires para acercarse a una propuesta artística que despertó su interés y que le permitió compartir un momento junto a uno de los protagonistas de la producción. La visita incluyó un encuentro detrás del escenario y una serie de mensajes de agradecimiento que reflejaron el vínculo generado a partir de esa experiencia.

VDV