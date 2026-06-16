La familia Yankelevich es una de las más importantes de la televisión argentina. Desde productores y creadores hasta actores, el clan encontró su lugar en diferentes novelas juveniles, dramas y fantasías, explotando todos sus talentos. Franco Yan, el hijo mayor de Romina Yan, fue uno de los que marcó su camino por la industria del arte, y demostró todo lo aprendido de su mamá y su familia. Pero, y al mismo tiempo, creció y formó un gran parecido con un integrante que mantiene el bajo perfil y se aleja de las redes sociales: su papá, Darío Giordano.

Tras el fallecimiento de la artista, el padre de Franco, Valentín y Azul decidió alejarse no exponerse ante los medios de comunicación, y construyó una vida ensamblada con su nueva pareja y sus hijos. Por el contrario, los dos hijos sí se mantuvieron en la mirada pública, creando un camino en la actuación y el automovilismo, respectivamente. Es por eso, y con las postales del recuerdo que siguen surgiendo entre los fanáticos de los Yankelevich, que muchos usuarios destacaron El increíble parecido de Franco Yan, el hijo de Romina Yan, con Darío Giordano, su papá.

El clan Yankelevich

La historia de amor de Romina Yan y Darío Giordano: la familia de cinco de formaron

Darío Giordano es un importante productor de medios de comunicación que siempre mantuvo un perfil muy bajo. Romina Yan ya comenzaba a hacerse su nombre en la televisión y el teatro argentino, como una de las actrices más queridas por el público. En medio de sus trabajos, se cruzaron en los pasillos de Telefé, donde él trabajaba como productor técnico y camarógrafo. Su conexión fue inmediata, y la comodidad que ambos sintieron desde el primer momento les demostró que construirían una relación fuerte con el paso de los años.

El increíble parecido de Franco Yan, el hijo de Romina Yan, con Darío Giordano, su papá

Luego de salir tres años seguidos, oficializaron su relación frente a los medios de comunicación, pero en todo momento resguardaron la intimidad de su romance y los detalles. La pareja selló su amor con el "sí" definitivo, el 27 de noviembre de 1998, en una boda de civil relajada y alejada del glamour de la televisión abierta. Durante sus 12 años de matrimonio, construyeron una familia sólida con sus tres hijos: Franco, Valentín y Azul. Con el nacimiento de ellos, Romina decidió alejarse de su trabajo en la actuación, y su rol en Chiquititas, para enfocarse a la familia. Sin embargo, el fallecimiento de la actriz separaría a la pareja y marcaría la tragedia en la familia.

Romina Yan y sus hijos Franco, Valentín y Azul

Tras el fallecimiento de Romina Yan, la nueva vida de Darío Giordano y la relación con sus hijos Franco, Valentín y Azul

El 28 de septiembre de 2010, Romina Yan falleció a sus 36 años, por un paro cardiorrespiratorio no traumático. El hecho conmocionó al clan Yankelevich, y Darío Giordano decidió refugiarse aún más en su bajo perfil y lejos de la mediatización. Según se dio a conocer, durante los cuatro años siguientes, se dedicó a criar a sus hijos Franco, Valentín y Azul, de 10, 7 y 4 años, respectivamente. Los menores hicieron su camino por separado, y el mayor de ellos decidió seguir por la actuación, con el apoyo de toda su familia. Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a tomar protagonismo entre el teatro argentino, y, según admitió años más tarde, intentó en diversas ocasiones ingresar en alguna novela de Cris Morena, su abuela.

Giordano lo acompañó en todo el proceso e incluso, en el 2018, apareció frente a la prensa y expresó el orgullo que sentía por los tres al ser parte de un homenaje que le hicieron a Romina Yan. “Es entender esa parte maravillosa de su mamá y poder agradecer eso con ellos, que hoy también son artistas y heredaron de ella todo. Verlos arriba de este escenario, donde la vimos muchas veces a ella, es muy movilizante”, contó, con una sonrisa, en una entrevista en elnueve.

Sin embargo, y lejos de lo que sus hijos crearon en los medios de comunicación y las redes sociales, Giordano comenzó a armar una nueva vida lejana a la mirada ajena, y apostó nuevamente al amor. Cuatro años después de la tragedia, se casó con Miren Algañaras, una cocinera propietaria de un restaurante en el barrio de Palermo. Con ella, armó una rutina y una convivencia ensamblada con sus tres hijos anteriores, mientras que abrieron un nuevo emprendimiento: una empresa de catering de alta calidad.

El increíble parecido de Franco Yan, el hijo de Romina Yan, con Darío Giordano, su papá

El gran parecido de Franco Yan con su padre, Darío Giordano

Si bien no se conocen nuevas postales de Darío Giordano, y el hombre es cuidado por sus hijos que no comparten fotos de él en sus cuentas de Instagram abiertas, los pocos recuerdos que quedaron en redes sociales y los medios de comunicación hicieron notar un gran parecido físico entre él y su hijo mayor, Franco Yan. El joven actor de Margarita heredó su sonrisa y los rasgos de su rostro, al igual que su amor por el cabello largo y un dejo de barba. Las veces que apareció en la alfombra roja, o las fotos que compartió, sirvieron de comparación y emocionaron a sus seguidores, quienes le guardan cariño especial al esposo de Romina Yan.

El increíble parecido de Franco Yan, el hijo de Romina Yan, con Darío Giordano, su papá

Darío Giordano mantiene un estilo de vida lejano a las redes sociales y los medios de comunicación, mientras que Franco Yan es uno de los jóvenes tendencia, por su protagonismo en Margarita y su talento en la actuación. Su parecido físico sorprendió a los usuarios y fanáticos del clan Yankelevich, mientras que generó curiosidad sobre la nueva vida del padre del actor. Resguardado en su intimidad, sigue estando en el recuerdo de todos por la hermosa relación que construyó con Romina Yan, y que agrandó a la familia.

A.E