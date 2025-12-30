Así es la increíble piscina infinita de Juanita y Marcelo Tinelli

La relación entre Marcelo Tinelli y Juanita atravesó semanas delicadas, marcadas por conflictos familiares y un fuerte episodio que mantuvo al conductor y a su hija en el centro de la escena mediática. El conflicto, que incluyó una denuncia por parte de la joven, expuso una distancia que parecía difícil de recomponer y generó preocupación en el entorno más cercano del clan.

Marcelo Tinelli y su hija Juana

Sin embargo, con el paso de los días, padre e hija comenzaron a dar señales claras de acercamiento. Lejos del ruido y de los compromisos laborales habituales, Marcelo Tinelli y Juanita Tinelli eligieron refugiarse en Nordelta, donde compartieron momentos íntimos que dejaron en evidencia que las diferencias quedaron atrás.

La complicidad de Marcelo Tinelli y Juanita

A diferencia de otros veranos, Marcelo Tinelli no viajó a Uruguay. Tras poner en venta su casa de José Ignacio, el conductor decidió quedarse en Buenos Aires y alquilar por dos meses una exclusiva propiedad en Nordelta. Según informó Santiago Sposato en Infama, la casa pertenecería a Pampita y se convirtió en el refugio ideal para desconectar.

Marcelo Tinelli y Juana Tinelli

Durante el último fin de semana, Marcelo Tinelli y su hija Juanita compartieron jornadas de descanso: pileta, comidas caseras y risas. Más tarde, también mostraron cenas informales y videos cantando juntos, sellando públicamente su reconciliación.

La piscina infinita, el gran lujo del refugio

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la impresionante piscina infinita de la casa. Diseñada para crear el efecto visual de que el agua se fusiona con el horizonte, se convirtió en el escenario principal de los días de relax de Marcelo Tinelli y Juanita. Con una vista abierta y rodeada de verde, la piscina refuerza la sensación de calma y exclusividad.

Juanita Tinelli

En una de las postales más comentadas, Juanita aparece sentada sobre una tabla mientras Bruna, el golden retriever de la familia, nada a su lado. Así, la piscina infinita de Nordelta se transformó en mucho más que un detalle arquitectónico, fue el lugar del reencuentro entre Marcelo Tinelli y Juanita, y del comienzo de una etapa más serena para ambos.