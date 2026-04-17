Juanita Tinelli apostó a un radical cambio de look y dejó su clásica melena oscura

Juanita Tinelli marca su pasión por el modelaje y la creación de contenido en su cuenta de Instagram. Allí, acumula una comunidad de más de 2 millones de seguidores, que siguen sus consejos fashionistas, apuntados a una clara búsqueda por la sensualidad. Sin embargo, ella marca la diferencia de otras influencers al realizarse cambios de looks en su cabello, siempre que cambia la temporada o llega una ocasión especial. Es por eso que, en las últimas horas, enamoró a todos con una nueva apuesta, alejándose de sus clásicos oscuros.

Juanita Tinelli

El impactante cambio de look de Juanita Tinelli: adiós a los oscuros

El cabello de las famosas es una clara expresión de su personalidad y de su pasión por la moda. En cada cambio de temporada, apuestan por una nueva tendencia de cortes o tinturas, que la ayudan a acompañar su momento personal. Juanita Tinelli se aleja un poco de los favoritos de todos y elige sus colores dependiendo el estilo de moda que quiere imponer en sus sesiones de fotos o trabajos de modelaje. En las últimas horas, sorprendió a todos al apuntar por un diferencial muy brusco de lo que venía manteniendo en los últimos años.

El nuevo look de Juanita Tinelli

La joven influencer siempre se caracterizó por mantener una tonalidad oscura en su cabello. Si bien en momentos optó por un morocho más claro, el negro era su marca personal. En sus historias de Instagram, sorprendió a todos sus seguidores al demostrar que una nueva etapa en su vida había comenzado, y lo hizo con una melena rubia de ensueño. Con dos postales, se mostró en un body celeste y su pelo en el rostro para dejar en claro el radical cambio de look, que terminó enamorando a todos.

El nuevo look de Juanita Tinelli

Juanita Tinelli: una influencer de las apuestas en el cabello

Juanita Tinelli demostró que ella no solo habla con sus looks, sino también con sus cambios de looks de cabello. En su moda, mantiene una clara búsqueda por lo sensual y lo urbano, con prendas ceñidas que invitan a jugar con la elegancia, las transparencias y las telas comfy.

En sus cabellos, ella marcó un amor por los colores oscuros que mantuvo en todos sus cambios. El negro era un clave en su rutina, mezclándolo con mechones más claros, o alejándose un poco al imponer el morocho natural. Sus seguidores encontraban en ella una influencer gótica que expresa su personalidad y etapas de la vida a través de los colores y cortes en el cabello, manteniendo su amor por la sensualidad y el juego del mismo.

Los cambios de look de Juanita Tinelli

Sin embargo, sorprendió a todos los usuarios y expertos fashionistas cuando, lejos de todo pronóstico, optó por imponer el rubio como su nuevo color de pelo. De esta manera dejó atrás su clásica melena oscura, y marcó la diferencia con un radical cambio de look. Juanita Tinelli se robó los halagos de todos sus seguidores, y demostró que es una influencia de la moda, poniendo el foco de atención a su cabello, alejándolo de las clásicas tendencias chic.

A.E