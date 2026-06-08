Juanita Tinelli habló de su economía y generó polémica: “Lo digo muy orgullosa"

Juanita Tinelli es una de las it girls más observadas por las redes sociales, y que recibe más comentarios alrededor de su vida. Si bien se destaca por una de las modelos jóvenes más seguidas por firmas fashionistas nacionales y emprendimientos de alta costura, muchos usuarios apuntan en su contra, asegurando de que ella "no trabaja" y que vive de ser "la hija de Tinelli". En diversas ocasiones, decidió defenderse a través de posteos y en streamings donde participa, pero llegó al límite de su paciencia. En su canal de Kick, hizo un fuerte descargo que generó polémicas.

Juanita Tinelli

La tajante respuesta de Juanita Tinelli sobre su economía que generó polémicas

Juanita Tinelli no duda en exponer sus pensamientos y problemáticas a sus seguidores. Es así como la comunidad que construyó en Instagram de más de 2 millones de seguidores está atento a todo lo que ella cuenta y se descarga. Sin embargo, también saben que la joven recibe una gran cantidad de comentarios negativos en cada posteo y publicidad que hace de las firmas para las que trabaja. A pesar de ya haber aclarado muchas veces su carrera relacionada al modelaje, en las últimas horas se mostró vulnerable en su canal de Kick y lanzó un fuerte descargo al respecto, volviendo a generar las polémicas sobre sus dichos.

“Lo digo muy orgullosa: yo soy una persona que trabaja desde los 16 años y que económicamente me mantengo yo desde los 16 años. Me cansé. ‘Esta piba no labura, esta piba no hace nada’. Agarro la pala desde los 16 años como puedo, será subiendo TikToks y bueno, esa es la vida que me tocó”, lanzó con una voz entrecortada. Sus dichos no quedaron solo ahí, sino que además se refirió al apellido con el que carga, reconociendo que la ayudó a recibir diversas oportunidades. Su descargo siguió generando comentarios sobre su presente, pero decidió ser tajante y demostrar que ya no está dispuesta a que le afecten los comentarios.

El trabajo de Juanita Tinelli y las críticas alrededor

Desde su infancia, Juanita Tinelli no dudó en tener un perfil público, marcado por su presencia en el programa de televisión de su papá, Marcelo Tinelli. Con el correr de los años, fusionó su capacidad de presentarse frente a cámara con su amor por la moda. Es así que construyó una carrera basada en el modelaje internacional de alta costura, debutando en las pasarelas de la Semana de la Moda de París, la creación de contenido y el streaming. Sin embargo, desde siempre, recibe comentarios respecto a su cuerpo, los escándalos familiares y muchos cuestionamiento por el "Nepotismo" y su situación económica.

En su canal de Kick, nuevamente, lanzó un fuerte descargo, demostrándose vulnerable frente a los diversos dichos alrededor. Además, lejos de negar su realidad, reconoció que ser hija de Marcelo Tinelli le abrió puertas. “Así como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Tonto sería no aprovechar las puertas, las posibilidades”, reflexionó. Al finalizar, lanzó una carcajada relajada, tras haber respondido nuevamente a las críticas, pero los usuarios no se detuvieron, creando una nueva polémica alrededor.

Juanita Tinelli

Juanita Tinelli volvió a estar en el centro de las polémicas, por sus dichos sobre su propia economía y su carrera en las redes sociales. Sus dichos se viralizaron y provocaron nuevos comentarios negativos a su alrededor, mientras que algunos de sus seguidores salieron a defenderla. La hija de Marcelo Tinelli es una de las it girls y modelos internacionales más importantes y elegidas por grandes firmas de alta costura, pero también más comentadas por los usuarios y los medios de comunicación.

A.E