Así es la nueva habitación de Juanita Tinelli tras mudarse sola: estilo hotel boutique moderno, minimalista y funcional

Juanita Tinelli abrió las puertas de su intimidad en redes sociales y deslizó algunos detalles de cómo diseñó su habitación tras mudarse sola. Referente de estilo en la Web, la influencer convirtió su hogar en una extensión de su personalidad y de las tendencias que suele imponer. En esta ocasión, mostró imágenes inéditas de un cuarto con estética boutique moderna, minimalista y funcional.

La habitación de Juanita Tinelli tras mudarse sola

Juanita Tinelli utiliza sus respectivas cuentas de Instagram y TikTok para compartir los aspectos más cotidianos de su vida, a los cuales combina con su impronta fashionista y la creación de contenido. Es por esta razón que, en las últimas horas, la hija menor de Marcelo Tinelli compartió postales de su habitación, cautivando a sus más de 2,7 millones de seguidores por la forma en la que creó su espacio de descanso. De esta forma, confirmó que comenzó una nueva etapa en su vida.

Habitación de Juanita Tinelli | Instagram

En un principio, utilizó la famosa red social de la camarita para lanzar una frase tan significativa como contundente a sus 24 años: “Vivir sola”. Esta experiencia no solo la llena de autonomía y autogestión, sino que le permite ambientar sus espacios acordes a sus gustos personales. Es así que pensó un dormitorio en línea con su impronta elegante, relajada y siguiendo las tendencias en deco.

Para ello, se eligió un estilo boutique moderno en el cual predomina una paleta de colores claros en tono beige, blanco y marrón. Allí se destaca una cama tapizada con somier tipo box a la cual le añadió una cabecera grande en madera maciza aportando presencia y complementándose a la colorimetría del ambiente. De ambos lados de la cama se ubican dos mesitas de luz con veladores ultra slim en tono dorado que aporta comodidad, sin recargar el ambiente. En cuanto a la ropa de cama, eligió un acolchado con volumen y sábanas claras para seguir con la línea estética propuesta, donde menos. es más.

Juanita Tinelli apuesta por un escenario minimalista sin sobrecargas

Más allá del desorden propio de una habitación que es vivida, Juanita Tinelli dejó ver cómo las paredes, el techo y el suelo se unen en perfecta armonía, difuminando los límites visuales y logrando una continuidad estética que refuerza la sensación de amplitud. La iluminación empotrada en el techo es una de las características principales de este tipo de diseño, sumada a una impronta minimalista y funcional que prioriza lo simple.

Habitación de Juanita Tinelli | TikTok

La ausencia de muebles también es una de las características principales de esta habitación, ya que se prioriza la calidez y la sensación de tranquilidad que aportan los colores suaves, la iluminación cálida y los materiales de textura simple y natural. En conjunto, estos elementos refuerzan una estética minimalista que busca despejar el espacio, generar armonía visual y potenciar una atmósfera pensada para el relax, sin excesos ni sobrecargas.

Así, Juanita Tinelli vive uno de los momentos más importantes de su vida tras mudarse sola. La elección de una estética estilo hotel boutique moderno junto con la preferencia de colores neutros con detalles en madera construye una atmósfera de minimalismo elegante, ideal para su día a día. Así, a sus 24 años, la creadora de contenidos crea espacios en línea con sus preferencias en deco y que acompañen a su impronta chic que la caracteriza.