Fuerte frase de Mica Viciconte sobre Fabián Cubero al revelar que no quiere casarse

Desde hace algunas semanas, Mica Viciconte y Fabián Cubero estuvieron en el centro de la escena por unas versiones de crisis a cinco meses de haberse convertido en padre de Luca, su primer hijo en común.

Por estos días, la panelista de "Ariel en su salsa", salió a desmentir las versiones, pero recientemente sorprendió con una confesión asegurando que no tiene intenciones de casarse con el exfutbolista y que él tampoco lo quiere.

Todo comenzó cuando en el programa estaban hablando de una torta que se estaba preparando y para qué ocasiones podía ser usada. "Para una boda", arrojó Ariel Rodríguez y Nico Peralta continuó: "¿Quién se casa? Pensé, Mica, que querías anunciar algo…", le dijo a su compañera.

"No. Yo anuncié el casamiento de mi mamá. Yo no me voy a casar. No hay casamiento. No va a haber casamiento, así que no esperen", dijo la modelo asegurando que no está en sus intenciones ni en las de Cubero pasar por el altar.

"Le vine bárbaro", lanzó Mica picante. "Pero puedo hacer fiesta sin casarme. No me voy a casar", cerró la panelista.



Mica Viciconte habló de las versiones de crisis con Fabián Cubero

En medio de las versiones de crisis con Fabián Cubero, Mica Vicocnte decidió hablar del tema en "Ariel en su salsa".

La charla comenzó en el programa culinario cuando estaban hablando de porotos y la involucraron. "A Mica le gusta el poroto", le dijeron, destapando la olla para que la panelista profundice sobre su actualidad con su pareja. "Me encanta", comenzó la campeona de "MasterChef Celebrity 3".

Fue en ese momento en que le consultaron si Fabián Cubero había regresado del viaje que tuvo que hacer. "Si, volvió. No llegó en horario. Hubo problemas en la casa. Hubo crisis, como dicen los portales. Siempre inventan que hay crisis", ironizó Mica.

Luego, aclaró: "Estamos de diez. Estamos bien, es chiste".