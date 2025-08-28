La furia de Thiago Medina tras los dichos de Daniela Celis sobre su romance con La Tana

Thiago Medina reaccionó con firmeza tras los dichos de Daniela Celis sobre su vínculo con Katia “La Tana” Fenocchio, luego de que se hiciera pública su nueva relación. La furia del ex Gran Hermano se hizo notar, en medio de una serie de versiones cruzadas que generaron confusión entre sus seguidores.

Luego de que la ex participante del reality más visto de Argentina hablará sobre lo que sucedió en su relación, el joven no dudó en dar su versión de la historia. A través de su cuenta de Instagram se mostró molesto por cómo se interpretaron los hechos y por las declaraciones que circularon.

Según se conoció, los problemas iniciaron tras una entrevista en streaming entre Thiago Medina y Daniela Celis, donde ella le hizo una pregunta directa sobre su relación con La Tana. El tono del intercambio fue tenso, y aunque él respondió con evasivas, el video se viralizó rápidamente. Poco después, Katia Fenocchio confirmó que había tenido un romance con él, aclarando que fue breve y que él ya estaba separado.

En la misma línea, la oriunda de La Matanza comentó que lo conoció en el cumpleaños de una amiga en común y que, desde entonces, mantuvieron buena onda. Aseguró que nunca hubo intención de ocultar nada, pero que decidió hablar recién cuando vio que el tema se había instalado públicamente. Además, desmintió que sus encuentros se hayan dado en la casa que compartían los exparticipantes de Gran Hermano.

Por su parte, Daniela Celis se mostró afectada al enterarse de la relación en vivo, durante una emisión de televisión. En ese momento, expresó que no se lo esperaba y que le dolió enterarse de esa manera. Aunque reconoció que estaban separados cuando ocurrió el romance, dio a entender que aún había sentimientos involucrados.

Ante los constantes rumores, Thiago Medina decidió romper el silencio y aclarar su versión de lo sucedido. “Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios. Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo; que no lo querían aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”, escribió.

En su descargó en redes sociales buscó bajar la polémica de lo sucedido y expresó que no quiere vivir una “guerra” con Daniela Celis, la madre de sus hijas. “Esto no es una guerra para que me estén dando su apoyo o el apoyo a ella. Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro”, concluyó.

