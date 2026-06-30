Furor por Agustín Álvarez, el hermano de Julián Álvarez, por el increíble parecido físico

Mientras Julián Álvarez se encuentra enfocado en el Mundial 2026, su hermano Agustín causa furor en redes sociales por el gran parecido que comparten. Pese al bajo perfil del joven, su red social permite ver que tienen facciones similares y que también comparten la pasión por el fútbol.

Agustín, el hermano de Julián Álvarez que sorprende por su parecido con el futbolista

Julián Álvarez no solo despierta admiración por su talento dentro de la cancha, sino también por la cercanía que mantiene con su familia. A pesar de su intensa agenda con la selección argentina y el fútbol europeo, el delantero siempre se muestra acompañado por sus seres queridos, especialmente por su hermano Agustín, con quien comparte una relación muy estrecha y un llamativo parecido físico que no pasa inadvertido entre sus seguidores.

Cada vez que ambos aparecen juntos en redes sociales, los comentarios se repiten: muchos usuarios aseguran que sus facciones son casi idénticas. Tal como se puede ver en su red social de Instagram, donde lo siguen 100 mil personas, Agustín Álvarez vive en Madrid, la misma ciudad donde reside el futbolista de la selección argentina, lo que les permite compartir gran parte de su día a día.

Agustín y Julián Álvarez

En dicha cuenta, el joven sube imágenes junto al campeón del mundo, generando una catarata de reacciones por el enorme parecido entre ambos. La familia Álvarez también está integrada por otro hermano, Rafael. Sin embargo, en las redes sociales existe un consenso: Agustín y Julián son quienes comparten el mayor parecido físico. El color de sus ojos, la forma del rostro, la sonrisa, el corte de cabello e incluso sus expresiones hacen que muchos fanáticos destaquen que son prácticamente iguales.

Agustín y Julián Álvarez

La pasión por el fútbol que une a Julián Álvarez con su hermano Agustín

Además del vínculo familiar, los hermanos Álvarez comparten otra gran pasión: el fútbol. Al igual que Julián, Agustín se encuentra ligado al deporte y actualmente forma parte del Club Argentino de Madrid, una institución fundada por la comunidad argentina en el barrio de Vallecas que compite en la Sexta División del fútbol español. El club cobró notoriedad este año tras la incorporación de Gianluca Simeone, hijo del entrenador Diego "El Cholo" Simeone, quien celebró públicamente su llegada al equipo con un mensaje lleno de entusiasmo.

Agustín, el hermano de Julián Álvarez

Las redes sociales también reflejan el fuerte lazo que une a los jóvenes. Agustín acompaña a Julián Álvarez en muchos de los momentos más importantes de su carrera y suele viajar junto a la familia para alentarlo en sus distintos desafíos deportivos. Ya sea en competencias con la selección argentina o durante su etapa en el fútbol europeo, el futbolista aparece con frecuencia en las tribunas o compartiendo momentos de la vida cotidiana con el delantero.

Esa presencia constante hizo que muchos seguidores comenzaran a interesarse por él, no solo por ser el hermano del futbolista, sino también por otro detalle: el increíble parecido físico que comparten. Así comenzó el furor por Agustín Álvarez, el hermano de Julián Álvarez, con quien mantiene una relación cercana y los une la pasión por el fútbol.