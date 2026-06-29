Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré, mostró cómo es el trabajo del que vive: "Nunca se ve"

Rocío Pardo es una de las actrices que mantiene un perfil alejado de la sobreexposición mediática. Su nombre cobró popularidad tras su noviazgo -y posterior casamiento- con Nicolás Cabré. Sin embargo, desde muy chica está fuertemente vinculado al teatro y a la producción de obras. Así lo contó en sus redes sociales donde compartió en detalle cómo es una semana en su vida siendo productora, el trabajo del que vive.

La carrera polifacética de Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se conocieron durante la temporada teatral de verano 2024 en Villa Carlos Paz. El actor protagonizaba la obra Los mosqueteros del rey, mientras que la joven encabezaba y producía Pabellón Tornú, desde ese entonces no sólo comenzaron una relación de noviazgo que posteriormente se transformó en un matrimonio, sino que también comenzaron a trabajar juntos en diversos proyectos vinculados al arte y a la actuación.

Reflexión de Rocío Pardo | Instagram

En este contexto, Rocío construyó una carrera profesional versátil dentro del universo teatral, desempeñándose como directora, productora y actriz. Además, lleva uno de los apellidos con mayor peso en el ambiente artístico, ya que es hija del reconocido productor teatral Miguel Pardo. Sin embargo, lejos de quedar a la sombra de ese legado, logró forjar su propio camino y consolidar una identidad artística propia.

Reflexión de Rocío Pardo | Instagram

La cordobesa de 31 años construyó una carrera artística que la llevó a desempeñarse en distintos ámbitos del espectáculo. Como actriz participó en producciones de teatro, cine y televisión, mientras que su formación como bailarina comenzó desde muy pequeña con estudios de ballet que continuó perfeccionando en el Teatro Colón y mediante capacitaciones en Brasil, España y Nueva York. Además, integró el elenco de Stravaganza y formó parte de ShowMatch. Con el paso de los años, volcó su experiencia a la creación y producción de espectáculos, consolidándose principalmente como directora y productora de proyectos teatrales, entre ellos Pabellón Tornú, una experiencia de teatro inmersivo que marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

Reflexión de Rocío Pardo | Instagram

Así es una semana en la vida de Rocío Pardo, la esposa de Nicolás Cabré

Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, Rocío Pardo, esposa de Nicolás Cabré, compartió con sus seguidores un recorrido por su rutina profesional y mostró cómo transcurre una semana dedicada a los proyectos teatrales que lidera. A través de un carrusel de imágenes acompañado por reflexiones en primera persona, dejó al descubierto el intenso trabajo que se esconde detrás de cada puesta en escena, desde la planificación hasta la coordinación del equipo. "Una semana más construyendo proyectos. Detrás de cada función hay muchas horas de trabajo, compromiso y un equipo que hace posible que todo suceda", expresó en el epígrafe, invitando a sus casi 500 mil seguidores a adentrarse en el universo creativo que sostiene cada espectáculo.

Cada una de las secuencias que difundió retrata la variedad de responsabilidades que forman parte de su rutina diaria: reuniones de planificación, respuesta de correos electrónicos; lectura de “guiones para futuros proyectos”; organización de la logística de la obra protagonizada por su esposo; jornadas de oficina que se trasladan del living de su casa al camarín; encuentros con su equipo en las butacas del teatro y extensas horas de trabajo home office; además de su presencia constante en cada función.

Al resumir esa dinámica, la artista destacó la parte menos visible de su profesión, pero la satisfacción que le dejan los resultados. "Reuniones estratégicas, negociaciones, logísticas, giras, nuevos proyectos. Gran parte de este trabajo no se ve. Y, justamente por eso, cuando todo sale bien, significa que valió la pena", manifestó.

Reflexión de Rocío Pardo | Instagram

Para Rocío Pardo el teatro se transformó en un estilo de vida, más allá de ser su trabajo actual. Desde su rol como directora y productora impulsa proyectos propios, al tiempo que trabaja en estrecha colaboración con la productora teatral fundada por su familia: Pardo Producciones. "Producir es anticiparse, resolver y transformar ideas en realidad", reflexionó la esposa de Nicolás Cabré, sintetizando la filosofía con la que encara cada uno de sus desafíos.