El nuevo proyecto de Gianluca Simeone con los hermanos de Julián Álvarez tras retirarse del fútbol a los 27 años

Gianluca Simeone vuelve a ser protagonista con su nuevo proyecto junto a los hermanos de Julián Álvarez, tras haber tomado la decisión de retirarse del fútbol a los 27 años. A poco menos de cinco meses del nacimiento de su hijo, fruto de su relación con Eva Bargiela, el exfutbolista vive un momento particular marcado en su totalidad por la identidad argentina.

A meses de haberse retirado del fútbol, Gianluca Simeone inició un nuevo proyecto con los hermanos de Julián Álvarez

Gianluca Simeone inició una etapa distinta en su vida a poco más de nueve meses de haber anunciado públicamente su retiro del fútbol profesional, a sus 27 años. Pero una nueva propuesta, junto a los hermanos de Julián Álvarez, lo vincula con un entorno que combina raíces argentinas y objetivos deportivos que él conoce de cerca.

Gianluca Simeone

Nueve meses después de confirmar su retiro como futbolista, el hijo del Cholo Simeone sorprendió con una decisión que lo devuelve a las canchas. El delantero se incorporó al Club Argentino de Madrid, una institución que fue fundada por la comunidad argentina en Vallecas y que compite en la Sexta División del fútbol español.

Dentro del club, Gianluca Simeone compartirá equipo con Agustín y Rafael Álvarez, hermanos de Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid. El anuncio generó entusiasmo en la entidad madrileña, que lo recibió con un mensaje cargado de ilusión: “Gianluca Simeone llega al Granadero para darle una mano a los muchachos en la recta final, y tenerlo con nosotros nos llena de orgullo”.

Faustino, Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Cabe destacar que el delantero fue padre el pasado 25 de octubre, fruto de su relación con Eva Bargiela. El nacimiento de Faustino, su primer hijo, se dio en medio de una etapa de cambios personales y profesionales, en la que había decidido dejar atrás la rutina del fútbol para enfocarse en nuevos proyectos.

Gianluca Simeone decidió volver al fútbol a nueve meses de anunciar su retiro

A finales del 2026, Gianluca Simeone explicó los motivos de su retiro y dejó en claro que se debía a razones personales. “Dejé de jugar porque hoy tengo 27 años y sentí que di todo, que quizás no podía progresar más de lo que pensaba. Eva (Bargiela, su pareja) me ayudó bastante a reflexionar sobre lo que quería hacer después del fútbol”, contó durante una entrevista.

La bienvenida a Gianluca Simeone al Club Argentino de Madrid

Durante ese tiempo, además, se convirtió en padre de Faustino y comenzó a trabajar como agente junto a Leo Rodríguez, mientras estudiaba para ser entrenador. Antes de su retiro, el hijo del Cholo Simeone acumuló experiencia en distintos clubes y países. Inició su carrera en las inferiores de River Plate y después pasó por Gimnasia La Plata, Ibiza y Xerez, entre otros.

El Club Argentino de Madrid, que lo incorporó, tiene apenas tres años de existencia, pero ya logró un ascenso y busca otro en la temporada actual. La llegada de Gianluca Simeone suma un atractivo especial, no solo por su apellido ligado al fútbol, sino también por la posibilidad de compartir equipo con los hermanos de Julián Álvarez, quien suele asistir a ver los partidos.

Gianluca Simeone y Faustino

Gianluca Simeone empezó un nuevo proyecto con los hermanos de Julián Álvarez tras retirarse del fútbol a los 27 años. La iniciativa lo vincula nuevamente con la competencia en España, dentro de un club que refleja la identidad argentina y que suma su experiencia para afrontar la etapa decisiva de la temporada.

VDV