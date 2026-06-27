Así está hoy Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Julián Álvarez y Emilia Ferrero son una de las parejas más sólidas y queridas de la Scaloneta. El jugador y la influencer se conocen desde que eran muy niños -entre los 9 y 10 años-, cuando ella visitaba a su abuelo en Calchín, Córdoba, y ambos compartían el mismo grupo de amigos. En 2017, durante la adolescencia comenzaron un noviazgo. Si bien atravesaron una separación, tiempo después retomaron la relación y, en 2022, la hicieron pública cuando el delantero fue transferido de River Plate al Manchester City (Inglaterra) y la joven se mudó con él a Europa. En este marco, a principios de 2026, se convirtieron en padres por primera vez, marcando así una nueva etapa en sus vidas.

Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Hace exactamente un año, Julián Álvarez y Emilia Ferrero anunciaban la llegada del niño en sus cuentas de Instagram. Si bien la pareja suele estar alejada de los escándalos mediáticos, las redes sociales se transformaron en una vitrina ideal para compartir algunos momentos de sus vidas con sus seguidores. "Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán... y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! ¡Te esperamos con todo el amor del mundo!", fue la frase que coronó un sentido posteo en el que estaban junto a su perro, el test de embarazo positivo y una imagen de la ecografía en sus manos.

Emilia Ferrero, Julián Álvarez y Amadeo | Instagram

En este marco, los tortolitos compartieron algunas postales del crecimiento de la pancita de la profesora de educación física, donde se los podía ver súper acaramelados durante paseos, vacaciones y situaciones cotidianas de su vida. El pequeño nació en Madrid, España, ciudad en la que actualmente el futbolista desarrolla su carrera en el Atlético de Madrid. Al principio, los jóvenes habían decidido preservar la intimidad de su retoño y pasaron varias semanas hasta que finalmente decidieron hacer pública su carita.

Julián Álvarez y Amadeo | Instagram

Uno de estos momentos fue cuando el 9 de la selección argentina disputó un amistoso en el Monumental antes del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Allí, Julián salió al campo de juego sosteniendo a su bebe entre sus brazos; una escena que llenó de orgullo a Emilia y enterneció a los fanáticos. Por su parte, la creadora de contenidos comparte algunas instantáneas junto a Amadeo durante su día a día. En las mismas, se puede ir viendo el crecimiento del menor: desde sus paseos en cochecito y los abrazos con su madre, hasta cómo comienza a interactuar con el mundo mediante sonrisas, jugando con pelotas, sentándose solito y hasta manteniéndose parado en el sillón.

Así vive el mundial Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

En esta nueva edición de la Copa del Mundo, una vez más Julián Álvarez representa al país con el seleccionado nacional. Es por esta razón que tanto su familia, Emilia Ferrero y el pequeño Amadeo de seis meses están en Estados Unidos acompañándolo y apoyándolo en un nuevo desafío futbolístico. “Nuestro primer mundial juntos”, escribió la joven de 25 años orgullosa de acompañar a su pareja, ahora con el niño.

Emilia Ferrero y Amadeo | Instagram

Como era de esperarse, Amadeo viste la camiseta de argentina con un estampado en la espaldita con el número que luce el delantero en el seleccionado y la palabra “papá”. Además, asiste a los banderazos de aliento para la Scaloneta, visita a su papá en la concentración e incluso se ven tomas del niño siendo mimado por sus abuelas.

Con apenas seis meses, Amadeo, el hijo de Emilia Ferrero y Julián Álvarez, ya conquistó a los seguidores de sus padres. Aunque la pareja procura resguardar su privacidad y evita la sobreexposición del niño en las redes sociales y en los medios, las apariciones públicas del pequeño en pleno clima mundialista no pasaron desapercibidas y enternecieron a los fanáticos, que celebran cada nueva imagen de la familia.