Gabriel Oliveri reveló detalles que nadie sabía de Pampita

Amigo incondicional de Pampita, Gabriel Oliveri, no sólo comparte con ella las tardes de "Pampita On Line", el ciclo que la modelo y conductora tiene por Net Tv. sino que sabe muchas cosas relacionadas a Carolina y en esta oportunidad reveló intimidades de ella cuando comenzó su carrera.

Invitado a "Los Angeles de la Mañana", contó varias anécdotas y dejó una que llamó mucho la atención y es que en un viaje Pampita se fue a dormir entre gallinas y pollos, lo que habla de humildad y cero divismo de la conductora: "Yo la conozco desde que empezó, hace mil años... Cuando estaba casada con su primer marido (Martín Barrantes) y venía de Chile, donde todo Chile estaba empapelado con su cara por una campaña y subíamos a una cachola en el Tigre, se tiraba al fondo y dormía entre gallinas y pollos para ir a hacerle el aguante”, contó ante el asombro de todos.

Además reveló que ella no le exige que él le diga sobre que va a hablar en su programa: “Para que sepan, yo llego y ella nunca sabe lo que le voy a preguntar. Uso todo lo que hablamos en la parte de atrás”, dijo. Picante Yanina Latorre preguntó: “¿Por qué le chupan tanto las medias? ¿Le tienen miedo? ¿Los ilumina?” y el respondió que no hay por qué temerle a Pampita ya que es una persona muy generosa y con luz propia y que "en este medio no es habitual encontrar a alguien así".