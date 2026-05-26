Gege Neumann mostró cómo su hijo Matías Otamendi se recibió de chef

Geraldine "Gege" Neumann capturó un tierno momento familiar en sus redes sociales al consagrar, de manera simbólica, a su hijo menor, Matías Otamendi, como el nuevo cocinero estrella de la casa. Con orgullo de madre y mucha complicidad, la conductora dejó en claro que, aunque no tiene un diploma oficial, el talento culinario del joven ya lo ubica al nivel de un profesional. La historia de instagram no tardó en llamar la atención de sus seguidores por la destreza del adolescente frente a las hornallas.

El orgullo compartido de Gege Neumann y Matías Otamendi

Las redes sociales suelen ser el escenario perfecto para compartir los logros cotidianos de los seres queridos, y esta vez el foco estuvo en la complicidad entre Gege Neumann y su hijo menor Matías Otamendi. La modelo decidió otorgarle a su hijo un "título de chef" puramente afectivo y honorífico tras verlo cocinar. Para ella, la dedicación y el perfeccionismo que demostró el joven fueron pruebas suficientes de su virtuosismo.



En un ambiente cálido y distendido, las imágenes de Instagram reflejaron la concentración y el esmero con el que se manejaron los utensilios en la cocina. Lo que prometía ser una cena familiar cualquiera se transformó, gracias a la iniciativa del adolescente, en una auténtica velada de degustación digna de un restaurante.



El risotto con hongos que unió a Gege Neumann y Matías Otamendi

La gran estrella de la noche, y el plato que le valió todos los aplausos al joven, fue un espectacular risotto con hongos. En el video compartido por la Gege Neumann se observa el momento exacto del emplatado, donde se hace evidente la textura cremosa y el punto justo de cocción que exige esta clásica receta italiana. Los hilos de queso fundido y la perfecta integración de los ingredientes demostraron una técnica impecable. Mientras el joven servía con prolijidad, su madre no escatimó en halagos y expresiones de asombro ante el resultado visual y aromático de la comida,

Matías Otamendi, hijo menor de Gege Neumann

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Una pasión única en la familia de Gege Neumann y Matías Otamendi

Este despliegue gastronómico marca una hermosa excepción dentro de la dinámica artística de este clan. Mientras que Helena Otamendi, la hija mayor de la modelo, eligió volcarse con éxito hacia el modelaje y el canto —siguiendo los pasos de su madre y de su padre, Jorge Otamendi—, el hijo menor del matrimonio encontró su propio camino en un universo completamente diferente pero igual de sofisticado.

Helena y Matías, hijos de Gege Nuemann

Al ser el único integrante de la familia de Gege Neumann con una inclinación tan marcada hacia el arte culinario, el adolescente se convirtió oficialmente en el encargado de malcriar los paladares de sus seres queridos, sumando un nuevo talento a un apellido ya ligado a la elegancia y la creatividad.